Huyền thoại quần vợt Boris Becker: Medvedev cần được chữa lành 27/08/2025 12:48

(PLO)-Huyền thoại quần vợt Boris Becker khuyên Daniil Medvedev nên tìm “sự giúp đỡ chuyên nghiệp” sau khi tay vợt người Nga bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng.

Medvedev đập gãy vợt để giải tỏa cơn giận. Ảnh: REUTERS

Cựu số 1 thế giới Medvedev khép lại trận thua bằng màn nổi nóng đầy kịch tính. Tay vợt Nga trở thành tâm điểm ở trận đấu muộn với tay vợt Pháp - Benjamin Bonzi, thua sau 5 set trong một trận đấu rơi vào hỗn loạn ở set 3.

Kịch tính nổ ra khi trọng tài Greg Allensworth cho Bonzi giao lại quả giao bóng đầu tiên ở điểm match point, sau khi một nhiếp ảnh gia vô tình bước vào sân.

Sự cố khiến Medvedev nổi nóng với trọng tài.

Quyết định trên khiến Medvedev nổi giận, lớn tiếng công kích trọng tài, cáo buộc ông muốn kết thúc trận đấu sớm: “Ông có phải đàn ông không? Ông có phải đàn ông không? Ông ta muốn về nhà, các bạn ạ. Ông ta không thích ở đây, ông ta được trả tiền theo trận, không phải theo giờ”.

Medvedev sau đó quay sang khán giả sân Louis Armstrong, vung tay kích động họ phản ứng, dẫn tới việc trận đấu bị gián đoạn 6 phút trước khi Bonzi giao bóng lại. Tay vợt Pháp bị dao động, mất game và set đấu, nhưng sau đó vùng dậy, giành chiến thắng chung cuộc 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

Hành động cuối cùng của Medvedev là đập nát cây vợt trong cơn giận dữ. Sau trận, anh thông báo với truyền thông mình sẽ phải chịu án phạt nặng nhưng phủ nhận việc cố tình kích động khán giả, dẫn đến quãng nghỉ kéo dài.

“Tôi sẽ bị phạt đủ lớn rồi, nên nếu nói thêm, tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi sẽ không nói nữa”, Medvedev chia sẻ.

Khi được hỏi có phải anh đang thử thách giới hạn của trọng tài để xem họ có truất quyền thi đấu không, Medvedev trả lời: “Hôm nay tôi chẳng làm gì xấu cả, không”.

Huyền thoại quần vợt Boris Becker. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, hành vi của Medvedev khiến huyền thoại quần vợt Boris Becker, nhà vô địch 6 Grand Slam lo ngại: “Chúng tôi gọi đây là ‘màn sụp đổ công khai’. Tôi nghĩ anh ấy cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp?!?” – Becker viết trên X.

Đồng tình với huyền thoại quần vợt Boris Becker, cựu VĐV, HLV và BLV người Mỹ - Brad Gilbert cho rằng: “Cái đầu đang điều khiển Medvedev nhiều hơn cả anh ta”.

Với chuỗi thất bại gần đây. Tay vợt 29 tuổi Medvedev đã thua ngay vòng 1 ở ba giải Grand Slam liên tiếp trong năm nay.

“Tôi đồng ý, anh ấy thực sự cần sự giúp đỡ”, Gilbert phản hồi bài đăng của Becker.

Trong khi đó, cựu đội trưởng Davis Cup Mỹ - Patrick McEnroe cho rằng Medvedev nên nghỉ ngơi. “Medvedev nên nghỉ thi đấu hết năm nay”, ông viết trên X.

Medvedev vốn có “bộ sưu tập” dài những lần nổi nóng trên sân, thường xuyên tranh cãi với trọng tài và bị phạt hàng chục nghìn USD.

Ở giải Mỹ mở rộng 2019, anh gây gổ với khán giả sau khi giật khăn từ tay “ballboy”, ném vợt về phía trọng tài và có hành động khiếm nhã với khán giả, sau đó bị phạt 9.000 USD.

Tại giải Úc mở rộng 2022, Medvedev công kích trọng tài chính Jaume Campistol, thậm chí hỏi thẳng: “Ông có ngu không?”.