Khi Djokovic dưỡng thân hướng đến kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 25 23/08/2025 12:51

(PLO)-Kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 25 chính là mục tiêu mà Novak Djokovic tiếp cận có chọn lọc để có được cơ hội tốt nhất vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng 2025.

Aaron Judge và Djokovic tại Sân vận động Yankee trước thềm Mỹ mở rộng. Ảnh: ATP

Kể từ thất bại toàn diện trước Jannik Sinner ở bán kết Wimbledon tháng trước, tay vợt 38 tuổi đã không thi đấu. Djokovic cũng bỏ qua hai giải tiền Mỹ mở rộng quan trọng ở Toronto và Cincinnati Open.

Djokovic chỉ trở lại sân tranh tài nội dung đôi nam nữ tại New York, nhưng cuộc chiến chỉ kéo dài 43 phút, trước khi Nole và đồng đội Olga Danilovic bị loại ngay vòng 1.

Djokovic để thua trận đôi nam nữ chỉ sau 43 phút.

Là tay vợt 4 lần vô địch Mỹ mở rộng, Djokovic từng trải qua thất bại sớm nhất tại Grand Slam kể từ năm 2017, khi để thua Alexei Popyrin ở vòng 3 mùa trước.

Hồi tháng 5, Djokovic đã giành danh hiệu ATP thứ 100 tại Geneva, ngay trước thềm Roland Garros. Nhưng sau đó, kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp đều bị chặn đứng bởi Sinner ở cả giải Pháp mở rộng lẫn Wimbledon.

Trong 7 Grand Slam gần nhất, Djokovic chỉ một lần lọt vào chung kết kể từ khi cân bằng kỷ lục 24 Grand Slam đơn của Margaret Court tại Mỹ mở rộng 2023. Trong khi đó, Sinner (4 danh hiệu) và Carlos Alcaraz (3 danh hiệu) đã chia nhau toàn bộ các Grand Slam sau đó, để Djokovic đứng ngoài cuộc đua trong bối cảnh thời gian không còn ủng hộ tay vợt người Serbia.

Djokovic tập luyện hướng đến kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 25. Ảnh: ATP

“Bất chấp việc chưa vô địch Grand Slam nào trong năm nay hay năm ngoái, tôi vẫn cảm thấy mình chơi thứ tennis hay nhất tại các Grand Slam. Đó là những giải đấu mà tôi quan tâm nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp”, Djokovic từng chia sẻ sau thất bại tại Wimbledon.

Tuy nhiên, anh đã hai lần gặp vấn đề chấn thương tại bán kết Grand Slam năm nay: rách gân kheo buộc phải bỏ trận gặp Alexander Zverev ở Úc mở rộng, rồi chấn thương hông và đùi khiến anh bị ảnh hưởng ở London.

Djokovic thừa nhận: “Đơn giản là tuổi tác, sự bào mòn của cơ thể. Dù tôi vẫn chăm sóc nó, thực tế đã ập đến mạnh mẽ với tôi hơn bao giờ hết trong khoảng 1,5 năm qua. Thật khó chấp nhận điều đó, bởi tôi biết khi sung sức, tôi vẫn có thể chơi thứ quần vợt đỉnh cao. Tôi đã chứng minh điều đó năm nay. Nhưng các trận 5 set, đặc biệt năm nay, thực sự là một thử thách về thể lực. Tôi đi sâu tới bán kết ở mọi Grand Slam, nhưng khi gặp Sinner hoặc Alcaraz, tôi cảm thấy mình bước vào trận với ‘bình xăng vơi một nửa’. Không thể chiến thắng trong tình trạng như vậy”.

Khác với Sinner và Alcaraz – những người vừa phải vật lộn trong cái nóng ngột ngạt ở Cincinnati (trước khi Sinner bỏ cuộc ở chung kết vì bệnh), Djokovic đã chọn nghỉ ngơi để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa gần 5 tháng anh chưa chơi một trận nào trên mặt sân cứng, kể từ sau thất bại trước Jakub Mensik ở chung kết Miami – cho đến khi bắt đầu giải Mỹ mở rộng lần thứ 19.

Djokovic từng 4 lần vô địch Mỹ mở rộng (2011, 2015, 2018, 2023) và 6 lần giành á quân, trong đó có trận thua Daniil Medvedev năm 2021 khiến anh vuột cơ hội lập “Calendar Grand Slam” hiếm có.

“Tôi thực sự không biết ngày mai sẽ mang lại điều gì ở giai đoạn này của sự nghiệp. Tôi sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục cố gắng”, Djokovic chia sẻ.

Tuy nhiên để lập được kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 25, nhiều khả năng Nole phải tự mình vượt qua hai "đối trọng" Sinner và Alcaraz.