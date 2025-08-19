Người thương, kẻ ghét nội dung hỗn hợp tại giải Grand Slam Mỹ mở rộng 19/08/2025 11:50

(PLO)-Bất chấp những phản ứng, nội dung hỗn hợp nam nữ tại Grand Slam Mỹ mở rộng thử nghiệm vẫn sẽ khởi động vào ngày mai (20-8).

Carlos Alcaraz kết hợp với Emma Raducanu, dự tranh nội dung hỗn hợp tại Mỹ mở rộng 2025. Ảnh: USOPEN

Với một vị trí riêng trong lịch thi đấu nhằm lôi kéo khán giả, những cặp đấu nội dung hỗn hợp được tạo thành từ các tay vợt đánh đơn hàng đầu thế giới.

Grand Slam Mỹ mở rộng cải tổ nhằm thu hút khán giả

Vốn được người hâm mộ yêu thích nhưng thường bị “lu mờ” do chịu sự thống trị của nội dung đơn, nội dung đôi nam nữ năm nay sẽ khởi tranh trước vòng đấu chính 5 ngày, trên sân Arthur Ashe được dự đoán sẽ không còn chỗ trống.

Những nhà vô địch đơn Grand Slam Mỹ mở rộng trước đây như Emma Raducanu và Carlos Alcaraz sẽ đứng cạnh nhau, trong khi Iga Swiatek – người từng 6 lần vô địch Grand Slam – bắt cặp với á quân Grand Slam Mỹ mở rộng - 2022 Casper Ruud, tạo nên một đội hình ngôi sao khó ai có thể tưởng tượng.

Thể thức đã được cải tổ, nội dung đôi nam nữ giải Grand Slam Mỹ mở rộng chỉ còn 16 cặp. Bằng một nửa so với năm ngoái – trong đó 8 cặp dựa trên tổng thứ hạng đơn của các tay vợt cùng 8 suất đặc cách (wildcards).

Phản ứng từ người hâm mộ là rất tích cực. Tính đến thứ 18-8, giá cặp vé ngồi sát sân cho vòng bán kết và chung kết thi đấu ngày (21-9) đã được rao bán trên nền tảng StubHub với giá hơn 500 USD.

Bốc thăm phân nhánh nội dung hỗn hợp. Ảnh: USOPEN

“Dù không phải ai cũng thích sự thay đổi, nhưng nhìn chung chúng tôi thấy người hâm mộ rất hào hứng khi được xem những tay vợt đơn hàng đầu kết hợp với nhau”, giám đốc cấp cao - Eric Butorac chia sẻ với Reuters.

Được biết, BTC đã lấy cảm hứng từ trận đôi nam nữ giữa Serena Williams và Andy Murray tại Wimbledon 2019 - một “giấc mơ” thu hút mạnh mẽ sự chú ý của khán giả và truyền thông.

Trên thế giới, nhiều môn thể thao khác cũng đã nắm bắt xu hướng này như golf, điền kinh và bơi lội đã bổ sung nội dung thi đấu hỗn hợp vào chương trình Olympic. Trong khi ngôi sao ghi 3 điểm của WNBA – Sabrina Ionescu cũng góp mặt ở NBA 3-Point Challenge năm ngoái, giúp lượng khán giả truyền hình tăng vọt.

“Câu hỏi là: ‘Làm sao để điều này xảy ra ở Grand Slam Mỹ mở rộng?’. Lúc đó tất cả chúng tôi bắt đầu suy nghĩ… lý do tại sao những tay vợt hàng đầu thường không tham gia, và tìm cách để khiến họ tham gia”, ông Butorac bộc bạch thêm.

Một yếu tố then chốt là giải thưởng cho nhà vô địch tăng vọt từ 200.000 USD năm ngoái lên 1 triệu USD, cùng với việc đưa nội dung này vào lịch đấu một tuần trước vòng đấu chính, giúp các tay vợt đơn dễ dàng tham gia hơn.

Chia sẻ với Tennis Channel, Iga Swiatek cho biết: “Khi các tay vợt đơn tham gia đánh đôi nam nữ, đó là điều tuyệt vời cho khán giả”.

Jessica Pegula và Jack Drapper là đôi hạt giống số 1.

Đội nam nữ nhận những phản ứng trái chiều

Kế hoạch này cũng vấp phải nhiều chỉ trích, bao gồm từ những tay vợt đôi kỳ cựu và là ĐKVĐ người Ý Sara Errani – Andrea Vavassori (những tay vợt nhận suất đặc cách) gọi thể thức mới là một “sự bất công nghiêm trọng”.

Nhà vô địch Olympic đôi Katerina Siniakova cũng đặt câu hỏi, tại sao các tay vợt đôi hàng đầu lại phải nhận suất đặc cách?

Vốn là một cựu tay vợt đôi, Butorac chia sẻ thêm: “Rất nhiều người chỉ trích là những tay vợt tôi từng thi đấu cùng, họ đều có số điện thoại của tôi và không ngần ngại gọi thẳng”.

Bên cạnh các khoản tăng thưởng đã lên kế hoạch, BTC cũng đã điều chỉnh, lấy 680.000 USD tiền thưởng vốn dành cho đôi nam nữ năm ngoái và bổ sung vào quỹ thưởng của đôi nam và đôi nữ, nhằm đảm bảo thu nhập của các tay vợt đôi không bị ảnh hưởng.