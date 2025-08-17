Chung kết Cincinnati Open 2025 trong mơ khi Alcaraz chạm trán Sinner 17/08/2025 11:56

(PLO)-Trận chung kết Cincinnati Open 2025 được người hâm mộ mong ước sẽ chứng kiến cuộc tranh vương giữa hai tay vợt mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz. Ảnh: ATP

Carlos Alcaraz đã tiến vào trận chung kết thứ 7 liên tiếp ở ATP Tour sau khi đánh bại Alexander Zverev. Chiến thắng 6-4, 6-3 giúp anh giành quyền đối đầu với Jannik Sinner trong trận chung kết Cincinnati Open 2025 - màn tái đấu của các trận tranh cúp tại Rome, Roland Garros và Wimbledon mùa này.

Set mở màn với chất lượng cao được định đoạt bởi những pha xử lý xuất sắc cuối set của Alcaraz, trước khi Zverev bắt đầu xuống sức ở set hai. Tay vợt người Đức, người từng phải nhờ bác sĩ trị liệu trong trận tứ kết thắng Ben Shelton, rời sân xin chăm sóc y tế khi đang bị dẫn 1-2 ở set hai và sau đó không thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

“Không bao giờ dễ dàng khi phải đối đầu một đối thủ mà bạn biết là không đạt 100% thể trạng. Càng khó hơn nữa khi đó là Sascha – một tay vợt tuyệt vời, một con người tuyệt vời ngoài sân đấu. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt”, Alcaraz chia sẻ sau khi cân bằng thành tích đối đầu với Zverev thành 6-6.

Sinner và Alcaraz tranh vương ở trận chung kết Cincinnati Open 2025.

“Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt, nhiều pha bóng bền chất lượng. Nhưng rồi đột nhiên anh ấy cảm thấy không khỏe. Lúc đó tâm trí tôi vừa nghĩ đến tình trạng của anh ấy, vừa cố gắng tập trung vào bản thân để chơi tốt. Đó thực sự là tình huống khó khăn với tôi và tôi chỉ chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất”, tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ sau chiến thắng lọt vào chung kết Cincinnati Open 2025.

Hạt giống số 2 đã chủ động tấn công vào cú thuận tay của Zverev, liên tục dồn bóng nặng và xoáy chéo sân. Bên kia lưới, Zverev tìm cơ hội bằng những cú thuận tay dọc dây để tránh rơi vào thế bị động.

Từ thế bị dẫn 2-3 ở set đầu, Alcaraz bất ngờ tăng tốc với những cú đánh xuất thần, giành thắng lợi set một rồi bẻ game ngay đầu set hai. Dù sau đó anh mắc ba lỗi giao bóng kép liên tiếp để mất break, nhưng Zverev trong thể trạng suy yếu không thể tạo ra được áp lực.

So với trận tứ kết đầy căng như dây đàn khi Alcaraz thắng Rublev 7-5 ở set ba, trận thắng bán kết đến khá dễ dàng. Trước đó, anh cũng để mất một set trước Damir Dzumhur ngay vòng mở màn.

Với suất chung kết này, Alcaraz đã có lần thứ 9 góp mặt ở một trận chung kết ATP Masters 1000 (thắng 7, thua 1), và đây là lần đầu tiên trên mặt sân cứng kể từ danh hiệu tại Indian Wells năm ngoái. Tay vợt 22 tuổi nối dài mạch thắng ở Masters 1000 lên 16 trận, sau các chức vô địch tại Monte-Carlo và Rome. Tính từ tháng Tư, anh có thành tích 38 thắng – 2 thua.

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Ảnh: ATP

Ở tuổi 22 và 3 tháng, Alcaraz là tay vợt trẻ thứ 3 trong lịch sử chơi chín trận chung kết Masters 1000, chỉ sau Rafael Nadal (20 tuổi) và Novak Djokovic (21 tuổi).

Sau cuộc đối đầu thứ 12 trong sự nghiệp với Zverev và là lần đầu tiên trong năm 2025, Alcaraz sẽ có lần thứ 14 chạm trán Sinner – đối thủ loại Atmane 7-6; 62, và cũng là lần thứ tư trong năm nay.