Giải quần vợt ở Mỹ cũng mất điện như thường 12/08/2025 11:22

(PLO)-Vòng 32 giải quần vợt ở Mỹ - Cincinnati Open phải tạm hoãn vào cuối giờ chiều ngày thi đấu 11-8 khi sân quần vợt ở Mason, bang Ohio gặp sự cố mất điện.

Tay vợt người Mỹ Taylor Fritz. Ảnh: ATP

Theo truyền thông ghi nhận tại hiện trường, có khói bốc ra từ máy phát điện tại Trung tâm quần vợt Lindner Family. Dù thời điểm xảy ra việc mất điện trời vẫn còn ánh sáng, nhưng hệ thống xác định đường bóng điện tử và tín hiệu truyền hình đều ngừng hoạt động, buộc ban tổ chức phải tạm dừng các trận đấu của giải quần vợt ở Mỹ.

Trận đấu của Taylor Fritz phải tạm dừng vì sự cố mất điện.

Khi sự cố diễn ra, có hai trận đơn nam đang được thi đấu. Hạt giống số 25 người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas đang dẫn tay vợt Pháp Benjamin Bonzi 7-6 (4), 2-5; còn hạt giống số 4 Taylor Fritz vừa thắng set đầu trước hạt giống số 31 người Ý Lorenzo Sonego 7-6 (4). Fritz và Sonego khởi động vào khoảng 18 giờ 30 (giờ địa phương) và trận đấu được tiếp tục chỉ vài phút sau đó.

Trước khi bị sự cố mất điện gây gián đoạn các trận đấu giải quần vợt ở Mỹ, hạt giống số 10 Frances Tiafoe đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại hạt giống số 20 người Pháp Ugo Humbert 6-4, 6-4.

Đang tìm kiếm danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên, Tiafoe khiến khán giả chủ nhà phấn khích với 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong tổng số 22 cú winner. Dù Humbert cứu được 9/12 break point, nhưng anh không thể hóa giải cú giao bóng một quá mạnh của Tiafoe (thắng 31/41 điểm từ giao bóng một, đạt 75,6%).

Hạt giống số 7 người Đan Mạch Holger Rune thắng hạt giống số 28 Alex Michelsen 7-6 (4), 6-3. Kết quả khiến Tiafoe và Rune sẽ chạm trán nhau ở vòng 16 giải quần vợt ở Mỹ.

Ngoài hạt giống số 23 người Canada Felix Auger-Aliassime dẫn 7-6 (4), 4-2 khi tay vợt người Pháp - Arthur Rinderknech bỏ cuộc, Rinderknech gần như đổ gục vì thời tiết nóng giữa trưa tại Ohio. Nhưng sau đó tay vợt người Pháp vẫn có thể tự rời sân.

Tay vợt Jannik Sinner. Ảnh: ATP

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner (Ý) giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại hạt giống số 30 người Canada - Gabriel Diallo 6-2; 7/6(6).

Với chiến thắng nghẹt thở 7-6(3) 4-6 7-6(5) trước Emma Raducanu ở trận đấu vòng 3 nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka nối dài trận thắng tại giải quần vợt Mỹ Cincinnati Open.

Sau cuộc đụng độ ở vòng 3 Wimbledon tháng trước, Sabalenka và Raducanu đã tạo nên một cuộc so tài đỉnh cao khác khi hai tay vợt có đến 13 lần deuce (tỉ số đều 40) ở set thứ ba, trước khi tay vợt người Belarus ấn định chiến thắng sau 3 giờ 9 phút.

Ở những thời khắc quan trọng, Sabalenka dựa vào cú giao bóng mạnh mẽ đặc trưng để giữ vững giành chiến thắng trong hai loạt tie-break, qua đó nâng tổng số tie-break thắng của cô mùa này lên 18 - nhiều nhất so với bất kỳ tay vợt đơn nữ nào trong kỷ nguyên chuyên nghiệp.

Bất chấp thất bại, Raducanu dường như đang tìm lại phong độ tốt nhất đúng vào thời điểm giải Mỹ mở rộng sắp diễn ra tại Flushing Meadows, nơi cô đã vô địch vào năm 2021. Tay vợt người Anh đã vượt qua Sabalenka về tổng số điểm giành được là 125–123.

Chia sẻ về sự trở lại của Raducanu, Sabalenka nhấn mạnh: “Tôi thực sự vui mừng khi thấy cô ấy khỏe mạnh. Tôi có thể thấy cô ấy đang hồi phục. Vui mừng vì đã vượt qua được trận đấu này. Tôi thực sự hy vọng ngày mai mình sẽ được nghỉ”.

Vòng tiếp theo, Sabalenka sẽ đối đầu với Jessica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha) ở vòng 16 tay vợt của giải quần vợt ở Mỹ Cincinnati Open.