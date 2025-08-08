Đánh bại Naomi Osaka, tay vợt tuổi teen người Canada đăng quang WTA 08/08/2025 11:54

Victoria Mboko trở thành tay vợt người Canada thứ 3 vô địch giải trên sân nhà. Ảnh: WTA

Với chiến thắng này, tay vợt tuổi teen người Canada 18 tuổi sẽ nhảy vọt từ hạng 85 lên hạng 25 thế giới, đồng thời giành danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Cô cũng trở thành tay vợt Canada thứ 3 vô địch giải đấu trên sân nhà trong kỷ nguyên Mở, sau Faye Urban (1969) và Bianca Andreescu (2019).

Mboko quỳ gối ăn mừng khi cú đánh của Osaka mắc lưới, trong tiếng reo hò vang dội từ khán giả tại sân trung tâm, trước khi chạy đến ôm gia đình và các HLV trong khu vực kỹ thuật.

Khán giả cuồng nhiệt đến mức trọng tài phải liên tục nhắc nhở, “hãy giữ im lặng trong khi công bố điểm số”.

Chia sẻ với khán giả, Mboko nói thêm bằng tiếng Pháp: “Đây thực sự là một tuần tuyệt vời ở Montreal. Tôi yêu tất cả các bạn!”.

Sau trận đấu, khi đám đông vẫn vỗ tay cổ vũ và hò reo, Osaka chỉ đáp ngắn gọn “Cảm ơn nhé” mà không chúc mừng Mboko. Sau đó, tay vợt Nhật Bản từ chối trả lời phỏng vấn báo chí.

Trận chung kết có tới 13 lần bẻ giao bóng trong tổng số 25 game, với Mboko chuyển hóa thành công 8/9 cơ hội. Dù dính chấn thương cổ tay từ pha ngã hôm thứ Tư và mắc tới 13 lỗi giao bóng kép, cô vẫn duy trì được thế trận áp đảo ở set đấu quyết định.

Khoảnh khắc then chốt diễn ra ở set thứ ba, Mboko dẫn 3–1 và đã xuất sắc cứu 4 break point trong game đấu quyết định, qua đó củng cố lợi thế và khép lại trận đấu sau 2 giờ 4 phút.

Sinh ra tại Charlotte (Bắc Carolina, Mỹ) trong gia đình gốc Congo và lớn lên ở Toronto, Mboko đã đánh bại bốn nhà vô địch Grand Slam trên mặt sân cứng tại giải này, gồm hạt giống số 1 Coco Gauff (6-1, 6-4), Osaka, Sofia Kenin và Elena Rybakina.

Osaka – cựu số 1 thế giới và bốn lần vô địch Grand Slam – đạt thành tích tốt nhất ở một giải WTA 1000 kể từ khi vào chung kết Miami 2022. Cô từng nghỉ thi đấu 15 tháng sinh con vào tháng 7-2023, và chưa giành danh hiệu nào kể từ Úc mở rộng 2021.

Tay vợt tuổi teen người Canada Mboko cũng là tay vợt đặc cách thứ 3 trong lịch sử vô địch WTA 1000, sau Maria Sharapova (Cincinnati 2011) và Andreescu (Indian Wells 2019), đồng thời là tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai từng đăng quang WTA 1000 1 kể từ khi hệ thống này ra đời năm 1990.