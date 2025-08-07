Thêm hạt giống đại bại trước tay vợt tuổi teen người Canada 07/08/2025 10:33

(PLO)-Tay vợt tuổi teen người Canada, Victoria Mboko xuất sắc ngược dòng loại hạt giống số 9 Elena Rybakina 1-6, 7-5, 7-6(4), lần đầu vào chung kết National Bank Open.

Tay vợt tuổi teen người Canada Victoria Mboko. Ảnh: WTA

Tay vợt tuổi teen người Canada 18 tuổi, đổ gục xuống sân sau khi cú cứu match point hỏng ăn của Rybakina, khiến khán giả - những người ủng hộ “Allez Vicky” vỡ òa. Trong set thứ ba, Mboko cũng cứu một match point và bẻ giao bóng của Rybakina hai lần, buộc trận chiến phải bước vào loạt tie-break định mệnh.

Với hạng 85 thế giới, tay vợt tuổi teen người Canada đang tìm kiếm danh hiệu WTA Tour đầu tiên và cố gắng sánh ngang với Faye Urban (1969) và Bianca Andreescu (2019), với tư cách là những tay vợt Canada duy nhất vô địch giải đấu trên sân nhà trong Kỷ nguyên mở.

Sinh ra tại Charlotte, Bắc Carolina (Mỹ) với cha mẹ là người Congo, Mboko lớn lên ở Toronto khi gia đình chuyển đến Canada. Hiện Mboko sinh sống tại Burlington, Ontario.

Trước khi hạ Rybakina, Mboko đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Coco Gauff với tỉ số 6-1, 6-4 để vào tứ kết, sau đó đánh bại Jessica Bouzas Maneiro 6-4, 6-2.

Đến từ Kazakhstan, Rybakina đã vô địch Wimbledon 2022. Cô đã có chín chiến thắng WTA Tour trong sự nghiệp, bao gồm chiến thắng vào tháng 5 trên sân đất nện tại Strasbourg. Vào tháng trước tại Citi Open tại Washington (Mỹ), Rybakina từng đánh bại Mboko 6-3, 7-5.

Mboko đã vượt qua 11 lỗi giao bóng kép và phải vật lộn với chấn thương cổ tay sau cú ngã khó khăn ở game thứ hai của set ba. Cô sẽ vươn lên ít nhất hạng 34 thế giới sau khi khởi đầu năm ngoài top 300.

Từng nằm ngoài top 300 đầu mùa giải, Mboko đã đạt thứ hạng cao nhất là hạng 85 vào ngày 28-7. Sau chiến tích tại Montreal, thứ hạng trực tiếp dự kiến sẽ cải thiện, có thể vươn lên top 50 – thậm chí top 25 nếu cô vô địch National Bank Open.

Điểm nhấn sự nghiệp năm 2025 của tay vợt tuổi teen người Canada. Thành tích 33 thắng – 3 thua trong năm, với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp tại các giải ITF, WTA Challenger. Mboko lọt đến vòng 3 Roland Garros và vòng 2 Wimbledon trong lần đầu dự vòng đấu chính các giải Grand Slam.

Naomi Osaka. Ảnh: JAPANTIMES

Tại chung kết tranh chức vô địch, Mboko sẽ đối đầu chiến tướng của trận bán kết hai với Naomi Osaka, ngôi sao người Nhật Bản đánh bại hạt giống số 16 Clara Tauson (Đan Mạch) 6-2; 7-6(7).