Số phận bi thảm của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 26/12/2025 10:17

(PLO)- 7 cầu thủ nhập tịch gốc Malaysia đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề sau án phạt nghiêm khắc từ FIFA, khi toàn bộ giá trị chuyển nhượng của họ trên thị trường quốc tế gần như bị xóa sổ.

Việc sử dụng giấy tờ giả mạo nhằm lách các quy định về tư cách thi đấu đã khiến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch này bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng, kéo theo thiệt hại lên tới hàng triệu ringgit.

Ngay sau khi án phạt được công bố, trang chuyên định giá cầu thủ Transfermarkt đã cập nhật dữ liệu và đưa giá trị thị trường của cả bảy cầu thủ về mức 0. Động thái này phản ánh rõ ràng tác động trực tiếp của lệnh cấm từ FIFA, bởi trong thời gian bị treo giò, các cầu thủ không được thi đấu chuyên nghiệp và gần như không còn giá trị chuyển nhượng.

Người chịu thiệt hại lớn nhất là tiền vệ cánh Imanol Machuca, cầu thủ từng được định giá tới 11,9 triệu ringgit Malaysia (khoảng 76,7 tỉ VND) trước khi vụ việc vỡ lở. Ba cầu thủ thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Giá trị của Joao Figueiredo giảm tới 9,58 triệu ringgit, trong khi Jon Irazabal và Hector Hevel lần lượt mất 2,87 triệu và 1,91 triệu ringgit.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cáo buộc sử dụng hồ sơ giả mạo ở các trận đấu quốc tế trong năm 2025. Ảnh: TAFC.

Ngoài ra, trung vệ Facundo Garces chứng kiến mức sụt giảm 4,79 triệu ringgit, tiền đạo Rodrigo Holgado mất 2,16 triệu ringgit, còn Gabriel Palmero – cầu thủ có giá trị thấp nhất trong nhóm – cũng bị xóa mức định giá 239.000 ringgit (khoảng 1,54 tỉ VND). Tất cả đều bị xử phạt theo Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, mỗi người phải nộp phạt khoảng 10.560 ringgit và chịu án cấm thi đấu kéo dài một năm.

Không chỉ các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. FIFA đã phạt FAM số tiền lên tới 1,8 triệu ringgit Malaysia, đồng thời chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản trị và kiểm soát hồ sơ cầu thủ.

Trước án phạt này, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với hy vọng có thể giảm nhẹ mức xử lý. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của vụ kiện được dự báo sẽ có ảnh hưởng sâu rộng tới tương lai đội tuyển quốc gia Malaysia.

Bóng đá Malaysia đang gặp nhiều rắc rối. Ảnh: TAFC.

Vụ bê bối đã gây thiệt hại về mặt tài chính và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. FIFA đã hủy bỏ kết quả của ba trận giao hữu của đội tuyển Harimau Malaya, đồng thời xử thua 0-3 trước Cape Verde, Singapore và Palestine vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Hệ quả là Malaysia bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA, tụt năm bậc xuống vị trí thứ 121 thế giới, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội tuyển trong năm 2025.

Với hàng loạt án phạt và hệ lụy kéo dài, bóng đá Malaysia đang đối diện trước giai đoạn đầy sóng gió, buộc các nhà quản lý phải nhìn lại toàn bộ hệ thống.