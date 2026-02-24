Lý do Martinez không ra sân trong trận MU thắng Everton 24/02/2026 12:23

HLV tạm quyền của Manchester United Michael Carrick, đã tiết lộ lý do Benjamin Sesko ngồi dự bị trong trận đấu với Everton, đồng thời cũng đưa ra nguyên nhân Lisandro Martinez không ra sân thi đấu.

Michael Carrick đã giải thích quyết định sử dụng Lisandro Martinez và Benjamin Sesko trong chuyến làm khách của Manchester United thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Premier League nhờ vào bàn duy nhất của Sesko vào hôm nay 24-2. Sesko tiếp tục ngồi dự bị dù đã ghi hai bàn trong ba lần ra sân gần nhất, trong khi Martinez bị loại hoàn toàn do chấn thương.

Trả lời phỏng vấn Sky Sports (Anh) về sự vắng mặt của trung vệ người Argentina, HLV Carrick nói: "Martinez bị chấn thương nhẹ trong tuần. Có vẻ như không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đang xử lý vấn đề này. Cậu ấy không thể ra sân. Leny Yoro đã chơi tốt, cậu ấy sẽ vào sân và chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên".

Carrick đã giải thích lý do Martinez không ra sân. ẢNH: Matt McNulty

Như Carrick đã nói, Yoro đã vào sân thay cho Martinez và đó là sự thay đổi duy nhất của MU, khiến Sesko buộc phải chấp nhận vị trí dự bị một lần nữa. Về việc tiền đạo này không được đá chính dù đã ghi nhiều bàn thắng gần đây, Carrick nói thêm: "Sesko vẫn đang học hỏi, vẫn còn trẻ và vẫn đang thích nghi với cuộc sống ở đây.

Tôi rất vui mừng về những tiến bộ của Sesko. Cậu ấy đang có những bước tiến lớn, ngay cả trong thời gian ngắn chúng tôi ở bên nhau. Và cậu ấy đang ở trong một trạng thái tốt. Có một chút, tôi không nói là, thận trọng. Tôi nghĩ đây cũng là cách cậu ấy kiểm soát tốt tình hình.

Chúng tôi phải lựa chọn đội hình, và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chắc chắn việc có một cầu thủ vào sân và ghi bàn kết thúc trận đấu như cậu ấy đã làm gần đây là một điều tuyệt vời đối với chúng tôi."

Sesko sẽ là một cầu thủ quan trọng ở CLB này. Từ lâu, tôi đã rất ấn tượng với những gì cậu ấy đã làm được, nhưng tôi nghĩ cậu ấy còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa, vì vậy tôi thực sự rất hào hứng về điều đó".

Việc giữ Bryan Mbeumo ở vị trí tiền đạo có vẻ hợp lý vì Carrick muốn duy trì sự ổn định trong đội hình xuất phát của Manchester United, vốn rất hiếm khi thay đổi dưới thời ông làm HLV tạm quyền. Patrick Dorgu đá chính trong đội hình ưa thích của Carrick trước khi chấn thương buộc anh phải tạm nghỉ và Matheus Cunha vào thay thế.

Martinez và Dorgu đều đang dính chấn thương. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuyển thủ Brazil Cunha đã gây ấn tượng trong những lần vào sân từ băng ghế dự bị và tiếp tục tạo ra tác động khi được đưa vào đội hình xuất phát. Việc MU không tham gia các giải đấu châu Âu hay cúp quốc gia đã cho phép Carrick thực hiện những thay đổi tối thiểu, trong bối cảnh "quỷ đỏ" đang ở vị thế thuận lợi để giành vé tham dự Champions League mùa giải tới .

Sau trận thắng Everton 1-0, MU đã lấy lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 48 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Chelsea và Liverpool 3 điểm và kém vị trí thứ ba của Aston Villa 3 điểm.