Lộ diện 12 chiến binh ở vòng 16 đội Champions League 25/02/2026 08:52

(PLO)- Champions League mùa này đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi danh tính 12 đội bóng góp mặt ở vòng 16 đội đã chính thức được xác định.

Mùa giải Champions League năm nay đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của cuộc chơi khi thể thức mới khiến những màn đua tranh vé đi tiếp trở nên rất gay cấn.

Sau khi vòng bảng khép lại, tám đội dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc đã giành quyền vào thẳng vòng knock out. Những cái tên sớm ghi danh gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting và Manchester City. Đây đều là những ông lớn của bóng đá châu Âu, sở hữu lực lượng hùng hậu và giàu kinh nghiệm ở sân chơi danh giá này.

Trong khi đó, các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 phải bước vào vòng play off để cạnh tranh những chiếc vé còn lại. Các cặp đấu diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về, buộc các đội phải duy trì sự ổn định trong suốt 180 phút.

Atletico thẳng tiến vào vòng 16 đội mạnh. Ảnh: EPA.

Tính đến sáng 25-2, bốn đội đã xuất sắc vượt qua thử thách để góp mặt ở vòng 16 đội. Atletico Madrid thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Club Brugge với tổng tỷ số 7-4. Newcastle United cũng gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng áp đảo 9-3 trước Qarabag.

Đáng chú ý Bodo/Glimt tiếp tục trở thành hiện tượng khi loại Inter Milan sau hai lượt trận với tổng tỷ số 5-2. Trong khi đó, Bayer Leverkusen nhẹ nhàng vượt qua Olympiacos để ghi tên mình vào danh sách 12 đội đi tiếp.

Những cặp đấu tiềm năng ở vòng tiếp theo sẽ tạo nên các màn thư hùng đỉnh cao. Atletico có thể chạm trán Tottenham hoặc Liverpool. Newcastle đứng trước khả năng đối đầu Chelsea hay Barcelona. Bodo/Glimt sẵn sàng thử sức với Manchester City hoặc Sporting. Leverkusen cũng có nguy cơ phải đụng độ Bayern Munich hay Arsenal.

Haaland và đồng đội Man City thảnh thơi chờ sẵn đối thủ ở tứ kết. Ảnh: EPA.

Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại khi bốn suất cuối cùng đang chờ chủ nhân. Monaco sẽ so tài PSG, Galatasaray đụng Juventus, Benfica chạm trán Real Madrid và Borussia Dortmund đối đầu Atalanta.

Champions League đang nóng lên từng giờ và những cú sốc lớn hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra.