Địa chấn Champions League: Atletico nã 4 bàn, Inter gục ngã ê chề 25/02/2026 08:33

(PLO)- Loạt trận lượt về vòng 16 đội Champions League rạng sáng 25-2 đã khép lại với hàng loạt diễn biến kịch tính, với ba đội giành chiến thắng, một trận hòa, và tấm vé đi tiếp đầu tiên đã có chủ.

Atletico Madrid trở thành cái tên sớm góp mặt ở tứ kết Champions League sau màn trình diễn bùng nổ trước Club Brugge. Đại diện La Liga thắng 4-1 trong trận lượt về, khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 7-4.

Alexander Sorloth hóa người hùng khi lập cú hat trick đẳng cấp, liên tục xuyên thủng hàng thủ đội bóng Bỉ. Johnny Cardoso cũng kịp ghi dấu ấn với một pha lập công, trong khi Joel Ordonez chỉ mang về bàn danh dự cho Brugge. Sự sắc bén trên hàng công giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Alexander Sorloth lập cú hat trick cho Atletico. Ảnh: EPA.

Tại nước Anh, Newcastle United tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước Qarabag. Sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, “Chích chòe” bước vào trận tái đấu với tâm thế thoải mái nhưng vẫn thi đấu đầy quyết tâm.

Sandro Tonali và Joelinton sớm đưa đội chủ sân St James’ Park dẫn 2-0. Camilo Duran thắp lên hy vọng cho đại diện Azerbaijan bằng bàn rút ngắn cách biệt, nhưng Sven Botman nhanh chóng dập tắt mọi nỗ lực. Dù Elvin Cafarquliyev ghi thêm một bàn ở cuối trận, Newcastle vẫn khép lại vòng đấu với tổng tỷ số áp đảo 9-3.

Inter Milan tiếp tục thua Bodo/Glimt. Ảnh: EPA.

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Inter Milan. Sau thất bại 1-3 ở lượt đi, đội bóng áo sọc xanh đen đặt mục tiêu lội ngược dòng nhưng lại thêm một lần ôm hận trước Bodo/Glimt. Jens Hauge và Hakon Evjen đưa đại diện Na Uy vượt lên dẫn trước hai bàn. Alessandro Bastoni chỉ kịp ghi bàn danh dự, còn Inter chấp nhận dừng bước với tổng tỷ số 2-5.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen ung dung đi tiếp dù hòa 0-0 với Olympiacos ở lượt về. Chiến thắng 2-0 trên đất Hy Lạp trước đó đủ để đội bóng Đức giành quyền vào vòng trong, khép lại một đêm Champions League đầy biến động.