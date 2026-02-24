Sesko chứng tỏ quan điểm với Carrick bằng màn ăn mừng đầy ý nghĩa 24/02/2026 13:39

Benjamin Sesko lại một lần nữa là người hùng khi anh ghi bàn duy nhất giúp Manchester United đánh bại Everton 1-0 ở vòng 27 Premier League để lấy lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Sesko chứng tỏ quan điểm với Carrick bằng màn ăn mừng đầy ý nghĩa. HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn bất bại sau 6 trận dẫn dắt Manchester United, trong đó có 5 trận thắng kể từ khi thay thế Ruben Amorim.

Màn ăn mừng đầy mạnh mẽ "hét ra lửa" là điều thường thấy ở các cầu thủ và Sesko đã ăn mừng bàn thắng của mình như thế, anh nắm chặt tay đấm vào không trung, hét lớn như thể trút hết mọi gánh nặng. Đó là một thông điệp đầy mạnh mẽ gửi đến Michael Carrick rằng, "Liệu giờ tôi có cơ hội đá chính không, thưa sếp?".

Kể từ khi nhận chức HLV tạm quyền dẫn dắt MU, Carrick thường tung vào sân đúng 1 đội hình xuất phát và Sesko phải ngồi dự bị. Ông chỉ thay đổi đội hình chính của MU khi những cầu thủ như Dorgu hay Martinez gặp chấn thương.

Sesko có màn ăn mừng đầy ý nghĩa như gửi thông điệp đến Carrick rằng anh xứng đáng có suất đá chính tại Manchester United. ẢNH: Carl Recine

Lý lẽ của Carrick là Sesko đang chứng tỏ mình là một cầu thủ dự bị có khả năng tạo ra tác động lớn ở đẳng cấp cao nhất, và MU đã thắng 5 trong 6 trận đấu mà Carrick dẫn dắt. Nhưng bàn thắng quyết định trong hiệp hai của cầu thủ dự bị trị giá 74 triệu bảng Sesko cho MU là một bằng chứng thuyết phục khác cho lập luận rằng anh xứng đáng được đá chính.

Tuy nhiên, người ta không thể trách Carrick vì không muốn thay đổi. Xét cho cùng, cuộc cách mạng của Carrick là hầu như... "không mang tính cách mạng nào". Nó chỉ đơn giản là hợp lý như chính con người ông ta mà thôi. Carrick chọn đúng vị trí, chọn đúng người cho từng vị trí, giữ nguyên những gì đã hiệu quả và không cần xoay vòng đội hình với lịch thi đấu cho phép các cầu thủ MU được nghỉ ngơi rất nhiều giữa các trận đấu, bởi họ chỉ còn đá duy nhất 1 giải Premier League.

Vùng an toàn là mối đe dọa lớn hơn đối với kế hoạch của Carrick so với vùng nguy hiểm. Nếu tất cả đều giữ được thể trạng tốt, ông có thể sử dụng cùng một đội hình xuất phát trong mọi trận đấu còn lại của mùa giải này.

Trên thực tế, Lisandro Martinez đã phải ngồi ngoài trận đấu này nhưng vì lý do bất khả kháng là chấn thương. Nhưng đây không phải là một thử thách quá khó khăn cho hàng phòng ngự của MU khi HLV David Moyes của Everton quyết định bố trí một trong những cầu thủ sáng tạo nhất của mình, James Garner, ở vị trí hậu vệ phải.

Carrick chỉ thay đổi đội hình xuất phát khi Dorgu và Martinez chấn thương. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đó không phải là sự lựa chọn hậu vệ cánh kỳ lạ duy nhất của Moyes khi trung vệ Jarrad Branthwaite đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái. Công bằng mà nói, sơ đồ chiến thuật hơi kỳ lạ đó không đến nỗi tệ khi MU dù thắng Everton nhưng họ có 1 trận chơi dưới sức.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Lammens, MU không thể ra về với trọn vẹn 3 điểm. Sự thiếu nguy hiểm của MU chủ yếu đến từ việc thiếu một tiền đạo cắm thực thụ trong đội hình xuất phát. Người đó còn được biết đến với cái tên Sesko. Và không có gì ngạc nhiên khi hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, không có bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào trong vòng cấm.

Việc hàng công của MU chơi thiếu sức sống là điều khá đáng ngạc nhiên và Carrick hẳn đã rất muốn thay người ở giờ nghỉ giữa hiệp nhưng bằng cách nào đó đã không làm vậy. Việc Moyes giữ nguyên đội hình xuất phát trong hiệp hai là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là sự tầm thường như cũ.

Chưa đầy một tiếng sau, Carrick đã thấy đủ và gọi Sesko đến. Đến lúc đó, rõ ràng là Moyes sẽ hài lòng với việc đội bóng của mình chỉ chơi dựa vào phản công, mặc dù họ sở hữu cầu thủ sáng tạo nhất trên sân, Iliman Ndiaye. Ndiaye thực sự là một tài năng. Everton không nên là một CLB chuyên bán cầu thủ, nhưng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ chân cầu thủ người Senegal này.

Sesko vào sân từ ghế dự bị và thường ghi những bàn thắng quan trọng cho MU. ẢNH: AMA

Chính pha chạy chỗ và đường chuyền thông minh của Ndiaye đã tạo ra cơ hội cho Kiernan Dewsbury-Hall, dù bỏ lỡ cơ hội nhưng đã mang lại cho đội chủ nhà một chút động lực tấn công hiếm hoi. Nhưng điều đó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại của Everton.

Với nhiều cầu thủ dâng cao tấn công, hàng thủ của họ lại thiếu người một cách bất thường, và một đường chuyền dài tuyệt vời từ Matheus Cunha đã tận dụng triệt để điểm yếu này. Mbeumo đón đường chuyền dài rất tốt và thực hiện một pha kiến ​​tạo đơn giản nhưng rất xuất sắc cho Sesko dứt điểm 1 chạm lạnh lùng ghi bàn duy nhất trận đấu ở phút 71 mang về 3 điểm cho Manchester United.

Đó là sự kết hợp của ba bản hợp đồng lớn trong mùa hè tạo nên một pha phản công đẹp mắt, xứng đáng là một trong những pha phản công mẫu mực và đẹp nhất mà bạn từng thấy. Và đó là sự kết hợp mà người hâm mộ Manchester United sẽ rất mong chờ được chứng kiến ​​nhiều hơn nữa khi "cơn sốt Carrick" tiếp tục lan rộng.