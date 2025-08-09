Grand Slam Mỹ mở rộng 2025 đột phá, lập kỷ lục tiền thưởng 09/08/2025 12:22

(PLO)-Nhà vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng 2025 sẽ được thưởng số tiền cao nhất trong lịch sử quần vợt.

Sân trung tâm của giải Mỹ mở rộng có sức chứa lớn nhất thế giới. Ảnh: REUTERS

Ban tổ chức Grand Slam Mỹ mở rộng thông báo, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ mỗi người nhận 5 triệu USD tại giải năm nay, tăng 39% so với mức 3,6 triệu USD của năm 2024.

5 triệu USD cho nhà vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng 2025

Tổng quỹ thưởng của giải sẽ vượt mốc 90 triệu USD – cao nhất trong lịch sử quần vợt và tăng 20% so với năm ngoái (75 triệu USD).

Sinner đánh bại Taylor Fritz tại chung kết 2024.

Những tay vợt tiến sâu ở các vòng sau cũng sẽ nhận được mức thưởng cao hơn đáng kể: Á quân đơn nhận 2,5 triệu USD (tăng 26%), bán kết 1,26 triệu USD (tăng 26%), và tứ kết 660.000 USD (tăng 25%).

Lần đầu tiên trong lịch sử, các đội vô địch đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tại Grand Slam Mỹ mở rộng sẽ nhận 1 triệu USD tiền thưởng.

Mức tăng này diễn ra sau khi một số tay vợt hàng đầu thế giới được cho là đã gửi thư tới ban tổ chức bốn giải Grand Slam (Mỹ mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Úc mở rộng) yêu cầu “tăng đáng kể” tiền thưởng.

“Mỹ mở rộng đã có những nỗ lực rõ rệt và nhất quán nhằm đảm bảo mức tăng phần trăm ở hai chữ số so với năm 2024 cho tất cả các vòng đấu của mọi nội dung, đồng thời tăng mạnh tỷ lệ tiền thưởng cho các tay vợt tiến sâu ở nội dung đơn”, trích thông cáo báo chí trên trang web của Grand Slam Mỹ mở rộng.

Ban tổ chức cũng dành 5 triệu USD hỗ trợ chi phí cho các tay vợt, bao gồm khoản trợ cấp đi lại 1.000 USD cho mỗi người và hai phòng tại khách sạn chính thức của giải (hoặc 600 USD/ngày nếu ở nơi khác).

Vòng loại Mỹ mở rộng 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 18-8, các trận chính thức nội dung đơn diễn ra từ ngày 24-8 đến 7-9.

Nội dung đôi nam nữ của Mỹ mở rộng lần đầu thu hút hàng loạt ngôi sao hàng đầu của nội dung đơn dự tranh. Ảnh: USO

Nổi bật nội dung đôi nam nữ

Nội dung đôi nam nữ năm nay có những thay đổi lớn – và gây tranh cãi – khi sẽ diễn ra vào các ngày 19 và 20-8, quy tụ nhiều ngôi sao đánh đơn hàng đầu thế giới.

Một số cặp đôi đáng chú ý gồm Carlos Alcaraz – Emma Raducanu, Jannik Sinner – Emma Navarro, Casper Ruud – Iga Świątek, và Aryna Sabalenka – Grigor Dimitrov.

Mục đích là để các tay vợt hàng đầu có thể góp mặt ở nội dung đôi nam nữ, thu hút thêm khán giả và giúp nhà đài dễ dàng quảng bá trước khi nội dung đơn khởi tranh. Tuy nhiên, đương kim vô địch Sara Errani và Andrea Vavassori đã chỉ trích thay đổi này là “bất công nghiêm trọng” vì “coi thường cả một nhóm VĐV”.

Tám cặp đôi trong số 16 đội tham dự được chọn dựa trên tổng thứ hạng đơn, trong khi tám cặp còn lại được ban tổ chức trao suất đặc cách.

Chia với CNN Sports, Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) khẳng định: “Phiên bản mới sẽ nâng tầm nội dung đôi nam nữ với nhiều sự chú ý hơn và tạo cơ hội lớn hơn để truyền cảm hứng cho nhiều người chơi và phát triển môn thể thao này”.

Thông cáo báo chí cũng cho biết: “Những tay vợt hàng đầu thế giới sẽ có cơ hội tranh chức vô địch và khoản thưởng nhiều triệu USD mà không phải lo sắp xếp giữa các trận đơn và đôi”.