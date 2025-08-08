Ben Shelton lần thứ 3 nâng cúp vô địch ATP 08/08/2025 12:17

(PLO)-Tay vợt người Mỹ, Ben Shelton lần thứ 3 nâng cúp vô địch ATP, sau chiến thắng ngược dòng 6-7(5), 6-4, 7-6(3) hạ Karen Khachanov tại chung kết Canadian Open 2025.

Shelton lần thứ 3 ăn mừng chức vô địch Masters 1000 Canadian Open. Ảnh: ATP

Kể từ Andy Roddick năm 2003, tay vợt 22 tuổi và là hạt giống số 4 Shelton trở thành người Mỹ đầu tiên vô địch giải Masters 1000 trên mặt sân cứng. Shelton trước đó từng nâng cúp vô địch ATP trên mặt sân cứng tại Tokyo năm 2023 và trên sân đất nện ở Houston (Mỹ) năm 2024.

Theo thống kê của ESPN Research, Shelton cũng là tay vợt Mỹ trẻ nhất giành danh hiệu Masters 1000, kể từ khi Roddick vô địch Miami năm 2004 ở tuổi 21.

“Cảm giác thật sự khó tin. Đây là một tuần dài và con đường đến trận chung kết không hề dễ dàng. Tôi đã chơi thứ quần vợt hay nhất khi cần thiết. Tôi đã bản lĩnh, kiên trì, bền bỉ. Đó là tất cả những phẩm chất mà tôi muốn thấy ở chính mình”, Shelton chia sẻ sau khi nâng cúp vô địch ATP.

Chiến thắng cũng giúp Shelton tăng một bậc, lên vị trí cao nhất sự nghiệp số 6 thế giới. Anh đánh bại Khachanov chỉ một ngày sau khi vượt qua hạt giống số 2 Taylor Fritz 6-4, 6-3 trong trận bán kết toàn Mỹ.

Ở trận chung kết, Shelton ghi 7 trong tổng số 16 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) ở set 3, và kết thúc trận đấu bằng chuỗi 14 điểm liên tiếp khi cầm giao bóng.

Khachanov hiện đã giành 7 danh hiệu trong sự nghiệp, tất cả đều trên sân cứng. Ở bán kết, anh đã cứu một điểm match point để đánh bại hạt giống số 1 Alexander Zverev trong loạt tie-break set 3.

Hai tay vợt hàng đầu thế giới Jannik Sinner (đương kim vô địch Toronto 2023) và Carlos Alcaraz đã không tham dự giải mở rộng này để chuẩn bị cho Grand Slam Mỹ mở rộng.

Ở nội dung đôi, Julian Cash và Lloyd Glasspool đã vô địch trong trận chung kết toàn Anh, cứu bốn match point để đánh bại Joe Salisbury và Neal Skupski 6-3, 6-7(5), 13-11. Chiến thắng giúp đôi hạt giống số 2 và là đương kim vô địch Wimbledon nối dài chuỗi trận thắng lên 19 trận liên tiếp.