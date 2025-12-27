Người hùng của MU: 'Tôi không ngờ mình có thể làm được điều đó' 27/12/2025 13:12

"Tôi không ngờ mình có thể làm được điều đó!", người hùng của MU Patrick Dorgu ngỡ ngàng trước bàn thắng đầu tiên ngoạn mục cho "quỷ đỏ" trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle trên sân nhà Old Trafford ở vòng 18 Premier League vào hôm nay 27-12.

Patrick Dorgu đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Manchester United tại Old Trafford, giúp CLB giành chiến thắng trước Newcastle để tạm vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League bằng một cú vô lê đẹp mắt, và sau đó thừa nhận: "Tôi không ngờ mình có thể làm được điều đó!".

Dorgu chuyển từ vị trí hậu vệ cánh trái sang tiền vệ cánh phải trong một cuộc cải tổ đội hình của HLV Ruben Amorim, và đã đền đáp lòng tin của HLV trưởng của MU bằng bàn thắng quyết định ở giữa hiệp một, giúp MU thắng Newcastle.

Người hùng của MU Dorgu ăn mừng bàn thắng đầu tiên của anh tại Old Trafford. ẢNH: EPA

"Đó là một cú sút tuyệt vời", Dorgu, người gia nhập MU từ Lecce vào tháng Hai, chia sẻ sau trận đấu, "Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó, nhưng tôi rất vui khi ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại sân vận động này. Thật tuyệt vời. Tôi chỉ nhìn vào quả bóng, thấy nó rơi xuống, và tôi đá ngay. Tôi đã luyện tập trong buổi tập, nên tôi nghĩ đó là điều đã giúp tôi".

Tháng trước, HLV Amorim tuyên bố rằng ông cảm thấy lo lắng mỗi khi Dorgu chạm bóng, nhưng tuyển thủ Đan Mạch cho biết: "Tôi chỉ làm theo những gì HLV Amorim dặn để cải thiện sự tự tin của mình. Tôi nghĩ hôm nay mình đã chơi tốt".

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim cũng dành nhiều lời khen cho Dorgu, cũng như lên tiếng việc ông bất ngờ chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, khi trước đây ông luôn kiên trì với sơ đồ 3 trung vệ. Ông thầy người Bồ Đào Nha cho biết, ""Tôi nghĩ trong hiệp một, chúng tôi đã cho thấy cách duy nhất để tạo ra nhiều nguy hiểm hơn, đó là chơi với hàng thủ bốn người, với nhiều cầu thủ ở khu vực trung tuyến, thậm chí là để giữ bóng.

Tôi nhớ trận đấu năm ngoái, chúng tôi đã thua trong tình huống 1 chọi 1 ở ngoài vòng cấm. Vì vậy, chúng tôi chỉ cố gắng hình dung lối chơi của các cầu thủ để cảm thấy thoải mái. Khi bạn đặt Dorgu ở vị trí cao hơn, nơi trách nhiệm không giống nhau, cậu ấy có nhiều tự do hơn và tôi nghĩ điều đó đã giúp Dorgu chơi tốt hơn. Ugarte cũng đã có một ngày thi đấu rất tốt hôm nay".

Chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, hàng thủ MU chơi chắc chắn và có lần hiếm hoi giữ sạch lưới mùa này. ẢNH: EPA

Amorim cũng thừa nhận MU đã "gặp khó khăn" khi thiếu vắng bảy cầu thủ trụ cột và sau đó lại mất thêm Mason Mount ở hiệp một. Amorim chia sẻ, "Tôi đã nghe nhiều người nói chúng tôi thường chơi tốt ở Old Trafford nhưng không giành được ba điểm, hôm nay thì ngược lại. Tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn và cuối cùng đã giành chiến thắng".

Trong khi đó, HLV Eddie Howe của Newcastle tỏ ra thất vọng khi một lần nữa đội bóng của ông gặp khó khăn trong việc ghi bàn trên sân khách. Ông nói: "Chúng tôi thi đấu thực sự thiếu sức sống. Chúng tôi liên tục để thủng lưới và không ghi được những bàn thắng cần thiết, đó là sự kết hợp tai hại đối với chúng tôi".