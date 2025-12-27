Sự thay đổi chấn động của Amorim 27/12/2025 12:48

Hôm nay 27-12, MU đã đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League trên sân nhà Old Trafford nhờ bàn thắng duy nhất trận của Dorgu. Tuy nhiên, sự thay đổi chấn động của HLV Ruben Amorim đã làm nên chiến thắng của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim tiết lộ lý do tại sao cuối cùng ông đã thay đổi sơ đồ chiến thuật của Manchester United và nói đùa rằng ông có thể tận hưởng ngày Lễ tặng quà mà không cần phải bàn luận về "giữ sạch lưới, hàng thủ bốn người hay Kobbie Mainoo".

Ruben Amorim tiết lộ ông đã chọn sơ đồ bốn hậu vệ để gây "nhiều nguy hiểm hơn" cho Newcastle sau khi Manchester United giành trọn ba điểm trong ngày Lễ tặng quà để tạm vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League.

Mặc dù chỉ kiểm soát bóng 33% tại Old Trafford, đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha vẫn vượt qua được đội khách Newcastle nhờ cú vô lê chân trái tuyệt đẹp của Patrick Dorgu trong hiệp một.

Cầu thủ người Đan Mạch được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải trong hệ thống mới của MU, hệ thống này cho phép Amorim cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với các nguyên tắc của mình và sử dụng hàng thủ bốn người gồm Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martinez và Luke Shaw.

Dorgu ghi bàn duy nhất trận mang về chiến thắng cho MU. ẢNH: AFP VIA GETTY

Amorim luôn trung thành với sơ đồ 3 trung vệ của mình kể từ khi đến Old Trafford và MU đã trải qua rất nhiều trận không thể giữ sạch lưới mùa này. Nhưng ngay khi Amorim thay đổi với sơ đồ 4 hậu vệ, MU lập tức chơi chắc chắn và có lần hiếm hoi giữ sạch lưới.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã dành nhiều thời gian bên nhau, trải qua những khoảnh khắc khó khăn, điều đó đôi khi có thể mang lại những điều tốt đẹp cho toàn đội, những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã giúp đỡ các cầu thủ trẻ", HLV Ruben Amorim của MU nói sau trận đấu, "Tôi nghĩ trong hiệp một, chúng tôi đã cho thấy (hàng thủ bốn người) là cách duy nhất để tạo ra nhiều nguy hiểm hơn, đó là chơi với hàng thủ bốn người, với nhiều cầu thủ ở khu vực trung tuyến, thậm chí là để giữ bóng.

Tôi nhớ trận đấu năm ngoái, chúng tôi đã thua trong tình huống 1 chọi 1 ở ngoài vòng cấm, vì vậy chúng tôi chỉ cố gắng hình dung lối chơi của các cầu thủ để cảm thấy thoải mái. Khi bạn đặt Dorgu ở vị trí cao hơn, nơi trách nhiệm không giống nhau, cậu ấy có nhiều tự do hơn và tôi nghĩ điều đó đã giúp Dorgu chơi tốt hơn. Ugarte cũng đã có một ngày thi đấu rất tốt hôm nay".

Amorim cũng đã chia sẻ về quyết định đưa Jack Fletcher, con trai của huyền thoại MU Darren Fletcher, vào đội, trước khi khéo léo nói đùa về Kobbie Mainoo. Mainoo đã vắng mặt trong hai trận đấu gần đây của MU do chấn thương bắp chân. Với việc kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sắp diễn ra, Mainoo có thể sẽ rời MU vào tháng tới. Anh vẫn chưa đá chính một trận nào ở Premier League mùa giải này.

HLV Ruben Amorim của MU tiếp tục, "Đây là một khoảnh khắc rất quan trọng đối với bất kỳ đứa trẻ nào, cậu ấy (Jack Fletcher) sẽ nghe rất nhiều điều từ bố mình, Darren Fletcher. Cậu ấy thực sự khiêm tốn, làm việc rất chăm chỉ và xứng đáng với điều này. Chúng tôi có một đội hình và chúng tôi đã cố gắng chọn ra những cầu thủ tốt nhất để ra sân.

Tôi hiểu lịch sử của Manchester United và muốn là một phần của điều đó (sử dụng các cầu thủ trẻ), nhưng đôi khi bạn chỉ cần chọn những cầu thủ tốt nhất để giành chiến thắng. Giữ sạch lưới, hàng thủ bốn người, Kobbie Mainoo bị chấn thương, tôi nghĩ chúng ta không cần họp báo nữa vì đã bàn đến hết mọi chuyện rồi. Chúng ta có thể về nhà tận hưởng ngày Lễ tặng quà rồi".

Quyết định thay đổi sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ưa thích của HLV của Manchester United Ruben Amorim diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông tuyên bố "ngay cả Giáo hoàng" cũng không thể khiến ông thay đổi hệ thống của mình.

Amorim đã bị các chuyên gia, người hâm mộ và cựu cầu thủ thúc giục chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ trong bối cảnh hàng thủ của đội bóng đang gặp vấn đề nghiêm trọng, khiến họ để thủng lưới tới 28 bàn mùa này.

Sự thay đổi chấn động của Amorim đã mang lại hiệu quả cho MU. ẢNH: EPA

Phát biểu sau trận derby Manchester hồi tháng 9 mà MU thua Man City 0-3, HLV Amorim nói: "Không ai có thể khiến tôi thay đổi. Ngay cả Giáo hoàng cũng không thể. Đây là công việc của tôi. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây là cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi sẽ không thay đổi điều đó".

Hiện vẫn chưa rõ Amorim có hoàn toàn chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ hay không sau trận thắng Newcastle, bởi MU đang mất rất nhiều trụ cột vì chấn thương và phải nhả 3 ngôi sao trở về đội tuyển quốc gia dự AFCON (giải vô địch châu Phi). Với việc thiếu vắng nhiều nhân sự, có khả năng đó là lý do Amorim buộc phải chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ trong ngắn hạn để phù hợp với tình hình.

Chiến thắng trước Newcastle, dù không có đội trưởng Bruno Fernandes, giúp MU vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, cùng 29 điểm với Chelsea ở vị trí thứ tư. Trận đấu tiếp theo của MU sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới (giờ Anh) gặp Wolves, đội bóng đang chật vật ở Ngoại hạng Anh, tại sân Old Trafford.