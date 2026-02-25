HLV lừng danh người Ý buông lời mỉa mai cay nghiệt Ronaldo 25/02/2026 12:29

HLV Fabio Capello và Ronaldo (người Brazil) đã hội ngộ trước trận lượt về vòng play-off Champions League giữa Inter Milan và Bodo/Glimt. HLV lừng danh người Ý không thể cưỡng lại việc buông lời mỉa mai cay nghiệt đối với học trò cũ của mình, tờ Mirror (Anh) bình luận có phần quá lời, khi thực tế Capello chỉ trêu chọc Ronaldo. Đây là trận đấu mà Inter Milan đã thua sốc 1-2 ngay trên sân nhà, đồng thời thua chung cuộc 2-5 sau hai lượt trận bị loại khỏi Champions League.

Cựu HLV đội tuyển Anh Fabio Capello đã có lời chỉ trích gay gắt nhắm vào biểu tượng bóng đá người Brazil Ronaldo về vấn đề cân nặng. Cả hai từng làm việc cùng nhau trong một thời gian ngắn tại gã khổng lồ Real Madrid của Tây Ban Nha.

Ronaldo đã ghi bốn bàn thắng trong 13 lần ra sân dưới thời Capello. Sau thời gian làm việc cùng nhau trước đó, cả hai đã tái ngộ trước trận đấu giữa Inter Milan và đội bóng Na Uy Bodo/Glimt. Và khi gặp lại học trò cũ qua video call, Capello đã thẳng thừng hỏi Ronaldo: "Bây giờ cậu nặng bao nhiêu?". Điều đó khiến Ronaldo, 49 tuổi bật cười và đáp lại: "Vẫn còn cân nặng à? Không còn nữa!".

Capello thực tế trêu chọc Ronaldo nhưng tờ Mirror bình luận Capello buông lời mỉa mai cay nghiệt Ronaldo.

Mặc dù Capello rất vui vẻ trêu chọc học trò cũ của mình, ông vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho Ronaldo. Capello khẳng định "Ronaldo là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng làm việc cùng, nhưng khi nói đến lối sống, cậu ấy còn nhiều điều cần cải thiện".

Những bình luận đó được đưa ra sau một tuyên bố tương tự mà chiến lược gia người Ý đã đưa ra năm ngoái. Capello nói: “Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện. Nhưng cậu ấy thích tiệc tùng mỗi đêm, cậu ấy rất ngông cuồng.

Ronaldo nặng khoảng 94 kg và nhất quyết không chịu giảm cân. Có lúc, tôi đã nói với chủ tịch (của Real Madrid) rằng chúng ta phải cho cậu ta nghỉ việc thôi. Không còn cách nào khác. Vì vậy chúng tôi đã làm thế. Nhưng tôi xin nhắc lại: Ronaldo là người giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện".

Mặc dù những trò ăn chơi trác táng của Ronaldo thường xuyên gây khó chịu cho Capello, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một tiền đạo ghi bàn tài năng xuất chúng của thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Ronaldo là "người ngoài hành tinh. Ronaldo đã ghi 104 bàn thắng trong 177 lần ra sân cho đội bóng Tây Ban Nha Real Madrid.

Ronaldo cũng từng có những quãng thời gian ghi nhiều bàn thắng tại PSV Eindhoven, Barcelona, ​​Inter Milan và AC Milan. Ronaldo kết thúc sự nghiệp của mình tại CLB Corinthians của Brazil vào năm 2011 sau khi bị chấn thương đầu gối hành hạ trong suốt thời gian thi đấu chuyên nghiệp.

"Rô béo" là huyền thoại bóng đá thế giới.

Ronaldo cũng có một sự nghiệp rực rỡ với đội tuyển Brazil. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia 99 lần, ghi 62 bàn thắng, đồng thời cùng Brazil giành hai chức vô địch World Cup (1994 và 2002). Những màn trình diễn xuất sắc cũng giúp Ronaldo giành được hai Quả bóng vàng.

Về phần Capello, ông từng dẫn dắt AC Milan, Real Madrid, AS Roma và Juventus. Capello, người từng 7 lần vô địch Serie A, được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Anh năm 2007. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Nga và Jiangsu Suning, trong đó Jiangsu Suning là đội bóng Trung Quốc mà ông làm việc gần đây nhất.