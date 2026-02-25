MU lên kế hoạch gây sốc mua bộ đôi ngôi sao của Nottingham Forest 25/02/2026 11:59

MU rất ngưỡng mộ Elliot Anderson nhưng họ cũng đang theo dõi người đồng đội của anh ở Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tờ Mirror (Anh) đưa tin, MU lên kế hoạch thực hiện một động thái gây chấn động để đưa cả Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson đến Old Trafford vào mùa hè.

Có nhiều nguồn tin cho rằng Manchester United sẽ ưu tiên chiêu mộ các tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới nhằm cải thiện tuyến giữa, và Anderson, người đã có một năm thi đấu xuất sắc cho CLB và đội tuyển quốc gia Anh, được Manchester United đánh giá cao, mặc dù sự cạnh tranh để có được chữ ký của cầu thủ 23 tuổi này có thể sẽ rất khốc liệt.

Nottingham Forest được cho là sẽ đòi một khoản phí khổng lồ 100 triệu bảng Anh để bán đi tiền vệ ngôi sao của họ, trong lúc một ngôi sao hàng đầu khác của Nottingham Forest cũng đang được Manchester United săn đón. Tờ Mail (Anh) đưa tin Gibbs-White, 27 tuổi, đang được Manchester United và nhiều CLB khác ở Premier League theo dõi, họ sẵn sàng tận dụng cơ hội nếu Nottingham Forest xuống hạng.

MU lên kế hoạch gây sốc mua bộ đôi Elliot Anderson và Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. ẢNH: CAMERASPORTS

Tuy nhiên, MU có thể gặp khó khăn trong việc chiêu mộ Gibbs-White hoặc Anderson do cơ cấu lương mới của CLB, khi họ đang nỗ lực giảm bớt quỹ lương. Điều này có thể mở ra cơ hội cho Manchester City, khi báo cáo cho rằng đối thủ truyền kiếp của MU cũng đang rất muốn có cả hai cầu thủ này.

Theo thông tin được biết, Gibbs-White có điều khoản giải phóng hợp đồng trong bản hợp đồng mới mà anh ký với Nottingham, sau khi thương vụ chuyển đến Tottenham trị giá 60 triệu bảng Anh hồi mùa hè năm ngoái đổ bể. Điều tương tự cũng xảy ra với Anderson, người đã trở thành trụ cột ở đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Nếu kết thúc trong top bốn Premier League và giành quyền tham dự Champions League mùa tới, MU sẽ có thêm doanh thu hơn 100 triệu bảng Anh. MU còn có thể mạnh tay chi tiêu hơn nữa bằng cách đẩy đi một số cầu thủ có thu nhập cao nhất, trong đó Casemiro - người kiếm được khoảng 375.000 bảng mỗi tuần, đã xác nhận sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa này.

Jadon Sancho, được cho là nhận mức lương 250.000 bảng mỗi tuần và hiện chơi cho Aston Villa dưới dạng cho mượn, cũng nhiều khả năng rời Manchester United vĩnh viễn, trong khi Marcus Rashford dự kiến sẽ chuyển hẳn sang Barcelona sau thời gian cho mượn.