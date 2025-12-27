Sốc: Bắt giữ 29 người cá độ và dàn xếp tỉ số bóng đá 27/12/2025 13:22

(PLO)- Bê bối liên quan đến cá độ và dàn xếp tỉ số trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục leo thang với những diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với 29 người bị bắt giữ, trong đó gồm 14 cầu thủ.

Văn phòng Công tố Istanbul sáng 27-12 xác nhận đã tiến hành bắt giữ hàng loạt nghi phạm cá độ và dàn xếp tỉ số trong một chiến dịch điều tra quy mô lớn, làm rung chuyển nền bóng đá nước này. Theo thông báo chính thức, 29 người đã bị phát lệnh bắt, trong đó có tới 14 cầu thủ bóng đá đang thi đấu chuyên nghiệp. Đến thời điểm công bố, lực lượng chức năng đã tạm giam 24 người để phục vụ công tác điều tra.

Động thái mạnh tay này được xem là bước tiếp theo trong chuỗi hành động của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm rõ các nghi vấn liên quan đến cá cược bất hợp pháp và hành vi thao túng kết quả thi đấu. Trước đó, vào đầu tháng 11, sáu trọng tài cùng với chủ tịch của CLB Eyupspor đã bị bắt giữ, cho thấy phạm vi của vụ việc không dừng lại ở một vài cá nhân riêng lẻ mà lan rộng trong nhiều tầng lớp của hệ thống bóng đá.

Danh sách những người bị bắt lần này gây chú ý khi xuất hiện nhiều nhân vật có vị thế trong làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số đó có ông Erden Timur, cựu chủ tịch của Galatasaray - một trong những CLB danh tiếng nhất nước này, ông Fatih Kulaksiz, phó chủ tịch Eyupspor, cùng một giám đốc thuộc Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF).

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở đợt truy quét tiêu cực trong bóng đá. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, các nghi phạm còn bao gồm doanh nhân và một cựu sĩ quan cảnh sát, cho thấy mạng lưới cá độ bị nghi ngờ có sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáu nghi phạm bị cáo buộc có hành vi tác động đến kết quả trận đấu giữa Kasimpasa và Samsunspor diễn ra ngày 26-10-2024. Đáng chú ý hơn, 14 cầu thủ bị cho là đã tham gia cá cược theo cách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của giải đấu, khi đặt tiền vào chiến thắng của đội đối thủ trong những trận mà chính CLB của họ góp mặt.

Văn phòng công tố Istanbul cho biết các dấu hiệu bất thường đã được phát hiện thông qua việc kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nghi phạm. Những giao dịch đáng ngờ, dòng tiền ra vào liên quan đến cá độ, cùng các hành vi bị nghi là che giấu nguồn gốc tài sản và thực hiện giao dịch tài chính bất thường đã trở thành căn cứ quan trọng cho quá trình điều tra.

CLB Galatasaray chìm trong bóng đen khủng hoảng với nhiều nhân vật cộm cán bị bắt giữ. Ảnh: EPA.

Đây được xác định là chiến dịch truy quét thứ ba liên quan đến cá độ và dàn xếp tỉ số bóng đá trong thời gian gần đây. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, với tuyên bố quyết tâm “làm trong sạch” nền bóng đá, trước đó đã đình chỉ 150 trọng tài vì liên quan đến cá độ.

Bên cạnh đó, 25 cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng nhất cùng khoảng 1.000 cầu thủ ở các hạng đấu thấp hơn cũng đã bị cấm thi đấu. Những con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng của bê bối và cho thấy cuộc chiến chống tiêu cực trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn rất gian nan.