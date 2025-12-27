Sân chơi lớn cho những ‘chiến binh nhí’ 27/12/2025 12:45

(PLO)- Sáng 27-12, vận động trường Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày khi sân chơi lớn bóng đá VJSS Nhi đồng TP. Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 chính thức được khởi tranh.

Trong ngày hội thể thao, những tiếng reo hò, tiếng cười xen lẫn sự háo hức của các cầu thủ nhí trên sân chơi lớn đã tạo nên một khung cảnh đầy năng lượng, mở đầu cho giải đấu được chờ đợi của bóng đá học đường khu vực Tây Nam Bộ.

Đây là lần đầu tiên Trung tâm Bóng đá cộng đồng Việt Nhật (VJSS) phối hợp cùng Yamaha Motor Việt Nam và các sở, ban ngành địa phương tổ chức một giải bóng đá quy mô dành riêng cho lứa tuổi tiểu học tại TP. Cần Thơ. Giải đấu ra đời với mong muốn mang đến một sân chơi bài bản, lành mạnh, nơi các em học sinh có cơ hội vận động, giao lưu và nuôi dưỡng niềm yêu thích với trái bóng tròn ngay từ những năm đầu đời.

Có đến 24 đội bóng tranh tài ở sân chơi lớn Nhi đồng TP. Cần Thơ 2025.

Giải năm nay quy tụ 24 đội bóng đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các đội được chia thành 8 bảng, thi đấu trong hai ngày 27 và 28-12. Với thể thức được thiết kế hợp lý, mỗi đội đều có cơ hội ra sân nhiều nhất có thể.

Những đội đứng đầu bảng sẽ tiếp tục tranh tài ở Serie A, các đội xếp thứ hai bước vào Serie B, trong khi các đội hạng ba thi đấu tại Serie C. Cách phân chia này giúp mọi cầu thủ nhí đều được trải nghiệm cảm giác thi đấu, hạn chế tối đa việc bị loại sớm và phải ngồi ngoài sân.

Ngay trong lễ khai mạc, hình ảnh các em nhỏ khoác trên mình màu áo của trường, ánh mắt sáng lên vì hồi hộp và tự hào đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Với các cầu thủ nhí, đây không đơn thuần là một giải đấu, mà là dịp đặc biệt để các em thể hiện bản thân, học cách phối hợp cùng đồng đội và làm quen với tinh thần thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ.

Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Hoài Anh chia sẻ cuộc chơi lớn sẽ dạy các con cách đá bóng, dạy về kỷ luật, lòng dũng cảm và tinh thần fair play.

Ông Võ Thái Sơn tin tưởng cuộc chơi mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của trẻ em, từ thể lực, tinh thần đồng đội cho đến ý chí vượt khó.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm Bóng đá cộng đồng Việt Nhật - chia sẻ rằng VJSS luôn hướng tới việc tạo ra môi trường tích cực cho trẻ em thông qua bóng đá. Theo ông, các buổi tập và những giải đấu như Yamaha Cup giúp các em hình thành thói quen vận động, rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và lòng dũng cảm. Ông nhấn mạnh giải đấu là ngày hội để các em vui chơi, kết nối bạn bè và từng bước trưởng thành cùng niềm đam mê sân cỏ.

Với vai trò là nhà tài trợ chính, Yamaha Motor Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm lâu dài đối với các hoạt động thể thao dành cho thiếu nhi. Đại diện Yamaha, ông Võ Thái Sơn, Trưởng phòng bán hàng khu vực miền Nam, cho biết doanh nghiệp tin rằng bóng đá mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của trẻ em, từ thể lực, tinh thần đồng đội cho đến ý chí vượt khó. Theo ông, việc được bước ra sân thi đấu, dù kết quả ra sao, đã là một trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa với mỗi em nhỏ.

Các nhà tổ chức mong mỏi sân chơi bóng đá Nhi đồng TP. Cần Thơ góp phần nuôi dưỡng ước mơ và tình yêu bóng đá cho thế hệ mầm non của thể thao Việt Nam .

Sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng diễn ra liên tục trong sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh, thầy cô và khán giả. Sân chơi lớn sẽ khép lại vào chiều 28-12 sau các vòng đấu phân hạng và trận chung kết.

Từ những bước chạy còn non nớt nhưng đầy quyết tâm trên sân cỏ Cần Thơ, VJSS Nhi đồng TP. Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 hứa hẹn để lại nhiều khoảnh khắc đẹp, góp phần nuôi dưỡng ước mơ và tình yêu bóng đá cho thế hệ mầm non của thể thao Việt Nam.