V-League sau Tết: Thanh Hóa 'tử chiến' đội dẫn đầu, Viettel quyết rửa hận 24/02/2026 13:21

(PLO)- Dù chỉ là những trận đấu bù, hai cuộc so tài diễn ra tối 24-2 trên sân Thanh Hóa và Hàng Đẫy như phát pháo mở màn đầy kịch tính cho giai đoạn sau Tết Nguyên đán của V-League 2025-2026.

Khi mùa giải V-League bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, mỗi điểm số lúc này đều có thể làm thay đổi cục diện ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Tại Thanh Hóa, đội chủ nhà đang chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Có 12 điểm trong tay, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn nằm trong nhóm nguy hiểm, nhưng khoảng cách 5 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng giúp họ phần nào chủ động hơn trong cuộc đua trụ hạng.

Trước kỳ nghỉ Tết, đội bóng xứ Thanh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Họ cầm hòa đương kim vô địch Nam Định, sau đó tạo nên cú sốc khi đánh bại ứng viên nặng ký CLB Công an TP.HCM 2-1 ngay tại Thống Nhất. Hai pha lập công của Damoth, tuyển thủ Lào mang dòng máu Việt Nam, thể hiện bản lĩnh và khát vọng của một tập thể đang chịu nhiều áp lực ngoài chuyên môn.

Thanh Hóa không dễ bị đội đầu bảng V-League đánh bại trên sân nhà. Ảnh: VPF.

Thử thách tiếp theo còn khắc nghiệt hơn khi Thanh Hóa phải chạm trán CLB Công an Hà Nội, đội đang dẫn đầu bảng và sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng trước Ninh Bình. Sở hữu lực lượng chất lượng cùng phong độ ổn định, thầy trò HLV Polking rõ ràng ở thế cửa trên. Tuy nhiên, Thanh Hóa không dễ dàng buông xuôi.

Ở sân Hàng Đẫy, chủ nhà Thể Công Viettel bước vào trận gặp Nam Định với quyết tâm xóa đi ký ức buồn trước Tết. Trận thua SL Nghệ An 1-4 ở vòng 13 V-League khiến đoàn quân của HLV Popov chịu nhiều hoài nghi, đặc biệt khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm còn hàng công lại thiếu sắc bén. Đáng nói, ngay cả khi đối thủ chơi thiếu người hơn 20 phút cuối, Viettel vẫn không thể giành điểm và còn nhận thêm hai đòn phản công choáng váng.

Nhà đương kim vô địch V-League Nam Định đang chật vật đi tìm lại chính mình. Ảnh: VPF.

Hiện có 22 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu so với các đối thủ cạnh tranh như Hà Nội FC, Hải Phòng hay CLB Công an TP.HCM, ứng viên Viettel vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua tốp 3 V-League. Điều kiện tiên quyết là chủ nhà phải tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước một Nam Định đang sa sút.

Đội bóng thành Nam mới trải qua chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, dần rời xa nhóm đầu. Dẫu vậy, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jeromino, các nhà đương kim vô địch cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại và không chấp nhận chỉ đóng vai kẻ trụ hạng. Một kết quả có điểm tại Hàng Đẫy là mục tiêu khả dĩ cho họ lấy lại vị thế ở V-League mùa này.