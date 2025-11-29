Giải bóng đá nhi đồng TP.HCM: Sân chơi của những nhà vô địch 29/11/2025 15:51

(PLO)- Ngày hội bóng đá học đường TP.HCM, sân chơi của những nhà vô địch đã chính thức khai mạc.

Ngày 29-11, trong không khí sôi động và háo hức của hàng trăm cầu thủ nhí, phụ huynh và người hâm mộ, lễ khai mạc Giải bóng đá VJSS Nhi Đồng TP.HCM – Yamaha Cup 2025, sân chơi của những nhà vô địch, đã chính thức diễn ra trong không khí trang trọng.

Sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội bóng đá học đường quy mô lớn, quy tụ 480 vận động viên nhí đến từ 32 trường tiểu học trên toàn địa bàn TP.HCM.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Giám đốc Trung tâm bóng đá VJSS Nguyễn Hoài Anh – Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: "Giải đấu năm nay không chỉ là một giải đấu để tìm kiếm nhà vô địch, mà quan trọng hơn là tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và công bằng cho các em học sinh tiểu học. Chúng tôi mong muốn qua giải đấu này, các em sẽ được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng làm việc nhóm và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn”.

Quang cảnh lễ khai mạc Giải bóng đá nhi đồng TP.HCM, sân chơi của những nhà vô địch.

Đại diện Nhà tài trợ chiến lược, Ông Võ Trần Huy – Giám đốc cấp cao khối kinh doanh và tiếp thị Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ trong bài phát biểu: "Với triết lý “Kando” - mang lại sự rung động trái tim cho khách hàng, Yamaha Motor Việt Nam luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư cho bóng đá trẻ là đầu tư cho tương lai, và chúng tôi rất tự hào được “tiếp lửa” cho đam mê của 480 cầu thủ nhí tại giải đấu năm nay”.

Không khí buổi lễ thêm phần trang nghiêm với nghi thức tuyên thệ. Đại diện tổ trọng tài và đại diện cầu thủ (thay mặt cho 480 vận động viên) đã hô vang lời hứa thi đấu trung thực, cao thượng (Fair-play) và điều hành giải đấu công tâm, đúng luật.

Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ nhí bước vào tranh tài.

Giải Yamaha Cup 2025 được chia làm 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: Champion A, B, C và D.

Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm, mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình.

Giải diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11 tại CLB Bóng đá Thủ Đức (146 Nam Hòa, Phường Bình Trưng, TP.HCM).