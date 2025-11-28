Lộ diện kế hoạch chuyển nhượng của MU 28/11/2025 13:14

MU đã chi 236 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và đang lên kế hoạch cho năm sau với mục tiêu chiêu mộ ít nhất một tiền vệ mới. Lộ diện kế hoạch chuyển nhượng của MU vào mùa hè năm sau.

Manchester United được cho là đang có kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm vào mùa hè sang năm, nhưng họ vẫn chưa loại trừ khả năng sẽ thực hiện các động thái trong kỳ chuyển nhượng sắp tới vào đầu năm 2026. ESPN đưa tin Quỷ đỏ có thể sẽ bước vào tháng 1 một cách thận trọng.

MU đã có một mùa hè bận rộn, chào đón sáu gương mặt mới vào đội hình của Ruben Amorim , làm dấy lên tin đồn rằng sẽ có thêm nhiều bản hợp đồng mới đến Old Trafford. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo , Matheus Cunha, Senne Lammens và Diego Leon đều chuyển đến MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, tiêu tốn của "quỷ đỏ" số tiền khổng lồ 236 triệu bảng Anh.

Carlos Baleba của Brighton và Hove Albion cũng được đồn đoán sẽ chuyển đến MU, nhưng thương vụ đã không thành công. ESPN cho biết ngoài Baleba, Elliot Anderson và Adam Wharton nằm trong số những cái tên được MU cân nhắc cho vị trí tiền vệ. MU cũng được cho là đang để mắt đến bộ đôi Joao Gomes và Andre của Wolves, cũng như Angelo Stiller và Conor Gallagher.

Kế hoạch chuyển nhượng của MU vào tháng 1 đã trở nên rõ ràng. ẢNH: EPA

Người ta tin rằng chiến lược tuyển dụng của MU vào mùa hè tới sẽ tập trung vào việc đưa về "ít nhất một" tiền vệ hàng đầu. Casemiro, người hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa này, có thể được đề nghị một hợp đồng mới với mức lương giảm đáng kể.

Tuy nhiên, MU có thể quyết định không ký tiếp hợp đồng với tiền vệ người Brazil và tìm kiếm một giải pháp lâu dài. Mặc dù vậy, Manuel Ugarte vẫn chưa chứng minh được mình là tiền vệ phòng ngự hàng đầu của MU. Trong khi một số hoạt động chuyển nhượng có thể diễn ra vào tháng 1, ESPN cho rằng "không có gì bị loại trừ", nhưng phần lớn các giao dịch của MU có thể sẽ bị hoãn lại cho đến mùa hè.

Tháng tới, HLV Ruben Amorim sẽ không có sự phục vụ của Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui vì họ bận tham dự Cúp bóng đá châu Phi cùng đội tuyển quốc gia, trong khi Sesko hiện đang điều trị chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với Tottenham.

Trong khi đó, có vẻ như Marcus Rashford và Jadon Sancho, hai trong số những cầu thủ có thu nhập cao nhất của MU, có thể sẽ tìm kiếm bến đỗ mới sau khi rời Old Trafford. Mặc dù đã chi tiền cho những bản hợp đồng mới vào mùa hè vừa qua, MU vẫn cảm thấy rằng '"có những hạn chế" trong đội hình hiện tại mà Amorim có thể sử dụng.