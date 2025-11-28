MU sẵn sàng để 3 cầu thủ ra đi vào tháng 1 28/11/2025 12:29

MU đang cân nhắc các lựa chọn của họ trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm 2026, với ba cầu thủ trẻ có thể được phép ra đi, nhưng đó lại là một câu chuyện khác đối với Kobbie Mainoo. Vậy MU sẵn sàng để 3 cầu thủ ra đi là ai?

Manchester United đang cân nhắc cho 3 cầu thủ trẻ ra đi theo dạng cho mượn khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa. Việc "quỷ đỏ" không được tham dự cúp châu Âu mùa này và bị loại sớm khỏi Carabao Cup đã khiến Ruben Amorim có ít cơ hội xoay tua và trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị và điều đó có thể thúc đẩy họ hành động vào năm mới.

MU thường chỉ thi đấu một trận mỗi tuần mùa này, điều này có nghĩa là Amorim đã duy trì được sự ổn định trong các lựa chọn của mình. Mặc dù điều này dường như đã mang lại kết quả cho MU với chuỗi năm trận bất bại tại Premier League trước trận thua 1-0 trước Everton tại Old Trafford hôm thứ Hai, nhưng nó cũng đã gây ra một số hiệu ứng dây chuyền.

Mainoo sẽ không được phép rời Old Trafford. ẢNH: MANCHESTER UNITED

MU có truyền thống trao cơ hội cho các cầu thủ xuất thân từ học viện đào tạo trẻ của họ, nhưng họ không thể làm điều đó ở mùa này. Điều này được thể hiện rõ qua việc Kobbie Mainoo chật vật tìm kiếm cơ hội ra sân, khi tiền vệ 20 tuổi này chỉ có 260 phút thi đấu sau chín lần ra sân mùa này, với trận đá chính duy nhất của anh là trong trận thua thảm hại trước Grimsby tại Carabao Cup.

Những ngôi sao trẻ hàng đầu như Harry Amass và Radek Vitek đã được MU cho mượn lần lượt đến Sheffield Wednesday và Bristol City, và vẫn còn nhiều kế hoạch khác đang được triển khai. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Diego Leon, Sekou Kone và Ayden Heaven có thể sẽ được cho mượn vào tháng 1 để có thêm thời gian thi đấu.

Leon gia nhập MU với bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng từ đội bóng của Paraguay Cerro Porteno vào mùa hè. Tuy nhiên, hậu vệ trái 18 tuổi này vẫn chưa có trận ra mắt đội một MU, trong khi Luke Shaw và Patrick Dorgu nằm trong số những cầu thủ được ưu tiên hơn anh.

Leon đến Old Trafford với hy vọng lớn lao sẽ chen chân vào kế hoạch của Amorim, nhưng chỉ được ngồi dự bị bốn lần trong mùa giải này. Ban đầu, Leon khá ngần ngại khi cân nhắc việc chuyển nhượng theo dạng cho mượn, và anh ấy cảm thấy thất vọng vì chỉ được chơi cho đội U-21 MU. Và Nice, đội bóng Pháp cũng thuộc sở hữu của của INEOS (tập đoàn đồng sở hữu MU), có thể là một lựa chọn phù hợp với Leon.

Kone, tiền vệ 19 tuổi, gia nhập MU vào mùa hè năm 2024 và đã chơi cho đội U-21 MU. Kone bị chấn động não trong trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn Quốc gia tại Tamworth, khiến anh phải nhập viện vào tháng trước, nhưng đã trở lại thi đấu.

Trong khi đó, Heaven được Amorim đánh giá rất cao nhưng chỉ ra sân vỏn vẹn 92 phút trong mùa giải này. Trung vệ này không được sử dụng trong trận đấu với Everton hôm thứ Hai và phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt hơn cho vị trí này khi Lisandro Martinez sắp trở lại.

MU sẵn sàng để 3 cầu thủ ra đi vào tháng 1, trong đó có Heaven. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Việc ra đi của 3 cầu thủ trẻ trên đang được MU cân nhắc, nhưng trường hợp của Mainoo và Joshua Zirkzee ít có khả năng hơn. Cả hai cầu thủ đều không hài lòng với việc không được ra sân thường xuyên cho MU, nhưng Amorim đã khẳng định rõ lập trường của CLB trước thềm Cúp các quốc gia châu Phi bắt đầu vào tháng tới, khi MU sẽ mất Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui.

"Tôi từng là một cầu thủ bóng đá", HLV Ruben Amorim nói hôm thứ Hai, "Tôi hiểu mọi thứ, và tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ của mình trong mọi tình huống. Tôi hiểu sự thất vọng của một số cầu thủ khi thấy World Cup đang sắp diễn ra. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào với họ. Nhưng điều đầu tiên là CLB phải được đặt lên hàng đầu. Nếu tôi có thể giúp CLB và các cầu thủ, tôi sẽ rất vui. Nếu không, tôi phải nghĩ đến đội bóng trước tiên".