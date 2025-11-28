MU khai thác lỗ hổng để vượt qua lịch thi đấu dày đặc 28/11/2025 07:01

Manchester United đang đẩy mạnh nỗ lực kéo dài thời gian Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui ở lại CLB vào tháng 12 khi giải vô địch châu Phi (AFCON) đang đến gần, còn lịch thi đấu Premier League thì dày đặc trong thời gian tới.

Manchester United đang đẩy nhanh các cuộc thảo luận về ngày ra quân của Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui tại Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi. Bộ ba này có thể vắng mặt tới tám trận đấu tại Ngoại hạng Anh và vòng ba Cúp FA, tùy thuộc vào thành tích của Cameroon, Bờ Biển Ngà và chủ nhà Morocco tại AFCON, giải sẽ diễn ra từ cuối tháng 12-2025 đến tháng 1-2026.

Nhưng MU đang hy vọng trì hoãn việc các ngôi sao của họ trở về đội tuyển quốc gia, khi HLV Ruben Amorim muốn họ có mặt để đối đầu với Bournemouth vào ngày 15-12. Quỷ đỏ thường thua Bournemouth trong những mùa giải gần đây.

Theo luật của AFCON, các cầu thủ phải được giải phóng khỏi CLB hai tuần trước trận mở màn. Maroc sẽ chơi trận đầu tiên của giải đấu đối đầu với Comoros với tư cách là chủ nhà vào ngày 21-12.

MU nỗ lực giữ chân Mbeumo (trái) càng lâu càng tốt giữa lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm tại Ngoại hạng Anh. ẢNH: EPA

Bờ Biển Ngà và Cameroon sẽ chơi trận đầu tiên vào ngày 24-12. Điều đó có nghĩa là Amad và Mbeumo sẽ phải rời Manchester United chậm nhất là sau trận đấu với Wolves vào ngày 8-12.

Tuần trước, Amorim xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành với các liên đoàn bóng đá quốc gia của các cầu thủ này. "Chúng tôi có quy định về thời điểm phải cho cầu thủ ra đi, nhưng chúng tôi đang cố gắng kéo dài thời gian cho các cầu thủ thêm một chút", HLV Ruben Amorim của MU thừa nhận, "Vấn đề này không chỉ nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với các liên đoàn bóng đá".

Theo Mail Online (Anh), MU đang hy vọng nhận được sự hỗ trợ sau khi sự thiếu chiều sâu của CLB bị phơi bày trong trận thua 0-1 trước Everton ở vòng 12 Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford.

Theo các báo cáo, quyết định vẫn chưa được đưa ra. Trước đây, MU đã từng thành công trong các cuộc đàm phán như vậy khi họ đạt được thỏa thuận với Cameroon để Andre Onana chỉ vắng mặt một trận đấu tại AFCON hai năm trước.

Amorim không loại trừ khả năng tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông để đối phó với việc các trụ cột trong đội hình của mình vắng mặt vì AFCON. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha thừa nhận những tác động tiêu cực của việc thực hiện các thương vụ chuyển nhượng có thể khiến việc mọi việc trở nên bất khả thi.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp vấn đề ở đó với AFCON", HLV Ruben Amorim của MU thừa nhận, "Nhưng chúng tôi đã biết rồi. Sau đó, bạn có thể chuẩn bị vào mùa hè, nhưng sẽ có rất nhiều cầu thủ của tôi không thể thi đấu nhiều từ đây đến mùa hè sang năm vì chúng tôi chỉ có một trận mỗi tuần.

Vì vậy, việc quản lý tình huống đó sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mở ra, liệu chúng tôi có thể cải thiện đội bóng và cố gắng chuẩn bị cho những gì đã xảy ra hay không. Cho đến lúc đó, chúng tôi phải nắm bắt cơ hội".