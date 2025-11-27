Thần đồng của Arsenal khiến fan thốt lên: 'Messi cũng không tài năng đến thế' 27/11/2025 11:24

(PLO)- Thần đồng của Arsenal Max Dowman gây ấn tượng với bàn thắng tuyệt đẹp khiến người hâm mộ phải thốt lên rằng "Messi cũng không tài năng đến thế".

Thần đồng của Arsenal Max Dowman một lần nữa cho thấy phẩm chất của thế hệ mình khi anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ pha solo cho đội trẻ Arsenal khi "pháo thủ trẻ" đánh bại Bayern Munich. Max Dowman ghi bàn thắng vào lưới đội trẻ Bayern Munich tại UEFA Youth League khiến người hâm mộ phải kinh ngạc trước chiến công của anh.

Cầu thủ tuổi teen này, người đã được lên đội 1 Arsenal trong năm nay, đã ghi hai bàn trong chiến thắng 4-2 của U-19 Arsenal trước đội U-19 Bayern Munich trước cuộc gặp gỡ giữa hai đội bóng lớn tại Champions League vào rạng sáng nay 27-11, trận đấu mà "pháo thủ" đánh bại "hùm xám" 3-1 trên sân nhà Emirates.

Bàn thắng thứ hai của Dowman ấn định chiến thắng cho U-19 Arsenal đến từ pha dứt điểm vào phút cuối cùng của trận đấu đã lan truyền chóng mặt. Sau khi nhận bóng bên cánh phải, Dowman vượt qua hai cầu thủ trước khi thực hiện cú xoay người kiểu Maradona để tránh hậu vệ thứ ba, rồi kết thúc bằng một cú dứt điểm tuyệt đẹp qua đầu thủ môn.

Max Dowman là thần đồng của Arsenal. ẢNH: EPA

Ngôi sao của Arsenal Max Dowman được dự đoán sẽ vươn tầm ngôi sao, anh gây ấn tượng với những cầu thủ như Declan Rice và Martin Odegaard trong giai đoạn tiền mùa giải, khiến sự phấn khích của người hâm mộ "pháo thủ" ngày càng tăng.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Max Dowman đã làm gì để vượt qua cầu thủ thứ hai kia vậy!?! Cái quái gì thế!? Messi đâu có tài năng đến thế ở tuổi 15!!!". Một người khác nói: "Cậu ta đã biến đối phương thành trò cười". Người thứ ba nói thêm: "Cậu bé này đang tiến thẳng lên đỉnh cao".

Yil Gashi đã đưa U-19 Bayern Munich vượt lên dẫn trước 1-0 trong hiệp một, trước khi Dowman gỡ hòa 1-1 cho U-19 Arsenal trước giờ nghỉ, đảm bảo tỷ số hòa cho cả hai đội. Arsenal nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3-1 nhờ các bàn thắng của Kyran Thompson và Ceadach O'Neill, nhưng bàn thắng của Ljubo Puljic gỡ lại 2-3 đã mang đến những phút cuối đầy căng thẳng và kịch tính. Tuy nhiên, Dowman mới là người quyết định chiến thắng.

Dowman, 15 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử Champions League và từng khoác áo đội U-19 Anh. Anh đã đồng ý ký hợp đồng học bổng với Arsenal vào mùa hè tới và sẽ có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 12 năm sau.

HLV Mikel Arteta của Arsenal khẳng định rằng tính cách của Dowman là điều không thể dạy được, bởi lòng dũng cảm của anh luôn hiện rõ mỗi khi ra sân. Max Dowman từng chơi ở Anfield và chiến lược gia người Tây Ban Nha vô cùng ấn tượng với tinh thần thi đấu của Dowman.

Arteta nói hồi đầu tháng: "Những gì Max Dowman đã làm trên sân - cậu ấy vào sân, ngay quả bóng đầu tiên cậu ấy nhận được là cậu ấy vượt qua mọi người, cậu ấy bắt đầu rê bóng và bị phạm lỗi. Đó là tính cách, đó là lòng dũng cảm và bạn không thể dạy điều đó. Bạn có hoặc không. Và không quan trọng hộ chiếu của cậu ấy ghi gì, bạn đặt Max Dowman vào bối cảnh này, cậu ấy có thể thích nghi và có một màn trình diễn tốt".