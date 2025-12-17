Vì sao FIFA xử thua tuyển Malaysia 3 trận, mà không có trận gặp tuyển Việt Nam? 17/12/2025 13:48

(PLO)- LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa ra án phạt xử thua tuyển Malaysia 0-3 trong 3 trận giao hữu vì sai phạm trong vấn đề nhập tịch cầu thủ di sản, nhưng FIFA không xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3, vì sao?

Ngày 17-12, truyền thông Malaysia đồng loạt đưa tin, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu, xử thua Malaysia 3 trận với tỉ số 0-3. Tuy nhiên, trong 3 trận Malaysia bị xử thua này, không có trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Ủy ban kỷ luật của FIFA, do Phó chủ tịch Jorge Palacio chủ trì, đã ra phán quyết rằng FAM vi phạm Điều 19 của Bộ luật kỷ luật FIFA (phiên bản năm 2025). Do đó, FIFA đã xử thua cả ba trận đấu của tuyển Malaysia với tỷ số 0-3, xóa bỏ hai trận thắng và một trận hòa khỏi bảng thành tích. Điều này khiến bóng đá Malaysia càng chìm sâu vào khủng hoảng.

Các trận đấu Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 là trận hòa 1-1 với Cape Verde tại sân vận động KLFA vào ngày 29-5, trận thắng 2-1 trước Singapore tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào ngày 4-9 và trận thắng 1-0 trước Palestine tại sân vận động Sultan Ibrahim vào ngày 8-9. FAM cũng bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Phán quyết mới nhất của FIFA là đòn giáng mạnh trong một câu chuyện dài xoay quanh việc cấp giấy tờ cho các cầu thủ "di sản" nhập tịch của đội tuyển Malaysia, một vấn đề khiến FAM mất uy tín trầm trọng.

FAM xác nhận đã nhận được quyết định của FIFA và cho biết sẽ yêu cầu xem xét toàn bộ lý do bằng văn bản trước khi quyết định bước đi tiếp theo. "FAM sẽ thu thập lý do của quyết định từ ủy ban kỷ luật FIFA trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện liên quan đến vấn đề này," tuyên bố của FAM cho biết.

Tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 nếu họ kháng cáo bất thành lên CAS. ẢNH: AFC

Quyết định này ​​sẽ tác động trực tiếp đến thứ hạng FIFA của Malaysia, khiến đội tuyển Malaysia tụt hạng từ vị trí thứ 116 hiện tại. Trước đó, ngày 26-9, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ vì giả mạo hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ dạng di sản. 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị FIFA phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng.

FAM sau đó kháng cáo lên FIFA nhưng không thành công và FIFA đã giữ nguyên án phạt. 7 cầu thủ vi phạm này đều ra sân thi đấu trong trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Câu hỏi đặt ra là vì sao FIFA không xử Malaysia thua Việt Nam 0-3, mà xử thua 3 trận đấu khác?

Theo đó, 3 trận đấu giao hữu mà Malaysia bị xử thua 0-3 gặp Cape Verde, Singapore và Palestines đều nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, còn trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, giải đấu do liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quản lý. Vì thế, án phạt nếu có sẽ do AFC đưa ra chứ không phải FIFA.

Hiện AFC đang xem xét tình hình trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng, trong bối cảnh FAM đã tuyên bố kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Nếu FAM kháng cáo lên CAS không thành công, khi đó, AFC sẽ vào cuộc đưa ra mức phạt với bóng đá Malaysia. Và từ tiền lệ FIFA vừa xử thua 0-3 cả 3 trận đấu giao hữu của Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai phạm, có thể thấy, án phạt của AFC (nếu có) dành cho tuyển Malaysia sẽ là xử Malaysia thua Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027.