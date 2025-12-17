U-22 Việt Nam mạnh hơn, nhưng Thái Lan sẽ giành HCV SEA Games 33 17/12/2025 13:24

(PLO)- Đó là bình luận của tờ Thairath (Thái Lan) trước trận tranh HCV SEA Games 33 môn bóng đá nam giữa chủ nhà Thái Lan và U-22 Việt Nam.

U-22 Thái Lan và U-22 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33 và sẽ gặp nhau vào tối ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Trước trận cầu kinh điển được coi là El Clasico của Đông Nam Á này, tờ Thairath của Thái Lan đã có bài bình luận đáng chú ý.

Mở đầu bài viết, tờ tờ Thairath cho biết, theo dõi cả hai trận bán kết từ khu vực khán đài tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, đội ngũ của bà Pang (chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang) đã chăm sóc đội rất chu đáo. Sau khi tận mắt theo dõi màn trình diễn của các đội từ đầu đến cuối, tôi phải thừa nhận rằng, U-22 Việt Nam đã thể hiện rõ lối chơi vượt trội so với U-22 Thái Lan.

"Mặc dù U-22 Việt Nam ghi được hai bàn thắng để giành chiến thắng trước một đội tuyển Philippines mạnh mẽ trong một trận đấu đầy khó khăn ở những phút cuối, tuy nhiên, chất lượng lối chơi tấn công của họ đã được cải thiện đáng kể so với hai trận đấu ở vòng bảng. Khác với Việt Nam, U-22 Thái Lan chơi rất thận trọng trước Malaysia, chỉ đủ để trụ lại và vào chung kết", Thairath nhận định.

Chủ nhà Thái Lan sẽ đấu với U-22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33. ẢNH: THAI RATH

Bình luận về trận bán kết của Thái Lan, Tharath thất vọng bình luận, cú sút phạt tuyệt đẹp của Yosakorn Burapha đã giúp Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước trong trận đấu. Sau đó, các cầu thủ Thái Lan không có màn trình diễn nào thực sự ấn tượng để gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá. Nhiều cầu thủ tỏ ra chậm chạp và thể hiện không tốt, dẫn đến một trận đấu thiếu đi sự mượt mà và hấp dẫn đáng lẽ phải có.

Sự thật là, Thái Lan có lợi về quân số (1 cầu thủ Malaysia nhận thẻ đỏ ngay đầu trận), lẽ ra Thái Lan phải kiểm soát trận đấu hiệu quả hơn. Nhưng khi trận đấu diễn ra, Thái Lan bất ngờ bị 10 cầu thủ người của Malaysia bắt bài nhiều lần.

May mắn thay, thủ môn của Sarawat Phosaman đã chơi bình tĩnh và đáng tin cậy, không phản ứng bốc đồng trước các hậu vệ, điều này thường dẫn đến những cơ hội nguy hiểm, với những bàn thua thường xuyên ngay trong vòng cấm.

Thairath khẳng định, "Màn trình diễn của U-22 Thái Lan không mấy ấn tượng và không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng cuối cùng họ vẫn lọt vào trận tranh HCV SEA Games. Thành thật mà nói, chúng ta phải cảm thấy rất thông cảm với HLV Thawatchai Damrongongtrakul, thử thách đặt ra là làm sao để quản lý đội bóng trong mỗi trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Vì chúng ta đừng quên rằng giải đấu SEA Games không diễn ra vào "Ngày FIFA". Liên đoàn bóng đá Thái Lan không "đóng cửa giải quốc gia" để cho phép các cầu thủ tham gia đầy đủ các trại huấn luyện cùng đội tuyển U-22 Thái Lan. Như chúng ta đã thấy, nhiều cầu thủ chủ chốt phải di chuyển qua lại giữa các trại tập huấn của U-22 Thái Lan và CLB của họ. Sao lại có người không cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức như thế này chứ!?".

Điều này hoàn toàn trái ngược với Việt Nam, đội đang rất quyết tâm giành HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) được tổ chức ngay trên đất Thái Lan. Việt Nam thậm chí còn tạm dừng giải quốc gia để đội U-22 Việt Nam tập trung tham dự SEA Games.

"Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy các cầu thủ Việt Nam tràn đầy năng lượng, chạy như ngựa. Có thể khẳng định chắc chắn rằng HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik muốn làm nên lịch sử, dẫn dắt đội tuyển trẻ Việt Nam đến sân vận động Rajamangala để giành HCV.

Giống như những gì họ đã làm hồi đầu năm nay với đội tuyển quốc gia Việt Nam, đánh bại đội tuyển Thái Lan ngay trên sân Rajamangala, và nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2024 trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ Thái Lan.

Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, "chiến tranh chưa kết thúc, nên đừng vội thống kê thương vong". Thái Lan đã không chơi tốt, và màn trình diễn của chúng ta cũng không ấn tượng, điều đó là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta lại phải thua Việt Nam trên sân nhà, phải không?

Trận chung kết bóng đá SEA Games sẽ diễn ra một lượt duy nhất, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đừng quên rằng, trình độ bóng đá U22-23 ở khu vực ASEAN khá tương đồng giữa các quốc gia.

Tất cả đều phụ thuộc vào "bộ não" - kế hoạch chiến lược, chiến thuật và việc lựa chọn cầu thủ của HLV. Ai sẽ phù hợp và thích hợp hơn trong trận đấu đó. Hi vọng mọi việc sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho Thái Lan ngày 18-12.

Phải thừa nhận rằng, các cầu thủ Việt Nam sung sức và giỏi hơn chúng ta. Nhưng cuối cùng, chúng ta có thể đưa ra một dự đoán chắc chắn, không sợ sai, rằng... HLV danh giá nhất đại hội thể thao Đông Nam Á phải ở lại Thái Lan", tờ Thairath kết luận trong bài viết.