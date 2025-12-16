Top 7 ngôi sao ghi bàn nhiều nhất trong một năm dương lịch: Kỷ lục khó phá của Messi 16/12/2025 07:01

(PLO)- Top 7 ngôi sao ghi bàn nhiều nhất trong một năm dương lịch: Kỷ lục của Lionel Messi sẽ rất khó bị phá vỡ.

Cristiano Ronaldo là một trong những tiền đạo khát khao ghi bàn nhất thế kỷ 21. Tuy nhiên, khi nói đến số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một năm dương lịch, Ronaldo lại không phải là người đứng đầu, mà người đó là Lionel Messi.

Trong suốt lịch sử, chỉ có một số ít cầu thủ ghi được số bàn thắng kỷ lục từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Những cầu thủ này đã lập nên kỷ lục ghi bàn mà không cầu thủ nào khác có thể lặp lại hoặc thậm chí sánh kịp. Danh sách này bao gồm những huyền thoại bóng đá Brazil, "oanh tạc cơ" của bóng đá châu Âu, và thậm chí cả những đối thủ của Cristiano Ronaldo, trong đó có Lionel Messi.

Dưới đây là bảy cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch trong lịch sử bóng đá.

7. Robert Lewandowski - 69 bàn thắng (2021)

Nhiều người tin rằng Robert Lewandowski đã bị "cướp" mất Quả bóng vàng năm 2021. Khi đó, Lewandowski đã để thua Lionel Messi, người đã giành được Quả bóng vàng thứ bảy trong sự nghiệp của mình.

Thực tế, Robert Lewandowski đã có một năm thi đấu ấn tượng. Tiền đạo người Ba Lan đã phá kỷ lục ghi 41 bàn thắng trong một mùa giải Bundesliga của Gerd Muller ở mùa 2020/2021, ghi được 43 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Đức trong một năm dương lịch, trở thành vua phá lưới châu Âu năm đó và giành được Chiếc giày vàng Bundesliga lần thứ sáu.

Lewandowski cũng rất sung sức ở cấp độ quốc tế, ghi bàn gỡ hòa vào lưới Tây Ban Nha tại Euro 2020 và hai bàn thắng trong trận Ba Lan thắng San Marino 7-1. Trong suốt năm 2021, Lewandowski đã ghi được 69 bàn thắng.

Huyền thoại bóng đá Brazil Romario. ẢNH: AFP

6. Romario - 72 bàn thắng (2000)

Romario xứng đáng được gọi là một "sát thủ vòng cấm" chuyên ghi bàn. Năm 2000, huyền thoại bóng đá Brazil đã đạt đến một trong những đỉnh cao sự nghiệp, ghi được 72 bàn thắng chỉ trong một năm. "Quỷ lùn" Romario đã lập hat-trick khi Brazil đánh bại Bolivia 5-0, ghi bốn bàn thắng vào lưới Venezuela, và là vua phá lưới ở Carioca (16 bàn) và Copa do Brasil (8 bàn).

Mặc dù gây tranh cãi khi bỏ lỡ Copa America 1999 cùng tuyển Brazil vì chấn thương mắt, điều mà sau này được cho là cái cớ để Romario đi nghỉ mát, ông thực sự đã trở lại với phong độ đáng kinh ngạc.

5. Zico - 72 bàn thắng (1979)

Thường được coi là một huyền thoại bị đánh giá thấp, Zico đã chứng tỏ tiềm năng của mình vào năm 1979 khi ghi được 72 bàn thắng, nhiều nhất đối với một cầu thủ không phải tiền đạo trong một năm.

Ông cũng dẫn dắt Flamengo giành chức vô địch Campeonato Carioca mà không thua trận nào, trở thành vua phá lưới của giải đấu với 34 bàn thắng, và tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil.

Zico chỉ chuyển đến châu Âu vào năm 1983, nhưng những thành tích của ông vào năm 1979 được coi là một trong những thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Vua bóng đá Pele. ẢNH: AFP

4. Pele - 72 bàn thắng (1965)

Vua bóng đá Pele không chỉ giỏi ghi bàn, ông rõ ràng biết cách phá vỡ hàng phòng ngự đối phương. Năm 1965, ông ghi được 72 bàn thắng, mặc dù phần lớn trong số đó là ở các trận giao hữu.

Bất chấp việc không có các giải đấu lớn, Pele vẫn ghi bàn trong các trận đấu vòng loại và giao hữu với đội tuyển quốc gia Brazil, và trở thành trụ cột của Santos trong cuộc đua giành chức vô địch Brazil. Nhưng đó chưa phải là giai đoạn tốt nhất sự nghiệp của cố huyền thoại bóng đá người Brazil này.

3. Pele - 75 bàn thắng (1958)

Năm 1958 là năm Pele "ra đời" với tư cách là một huyền thoại. Ở tuổi 17, ông đã ghi được 75 bàn thắng trong suốt năm đó.

Một số thành tích ghi bàn ấn tượng của ông bao gồm ghi sáu bàn thắng tại World Cup 1958, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Pháp ở bán kết, hai bàn thắng trong trận chung kết gặp Thụy Điển, và ghi 58 bàn thắng cho Santos trong một mùa giải, giúp họ giành chức vô địch Brazil.

Đối với những người trẻ tuổi muốn biết Pele vĩ đại đến mức nào, chỉ cần xem màn trình diễn của vua bóng đá vào năm 1958.

"Oanh tạc cơ" Gerd Muller. ẢNH: FIFA

2. Gerd Muller - 85 bàn thắng (1972)

Trước khi Messi làm chấn động thế giới, kỷ lục của Gerd Muller đã tồn tại suốt 40 năm. Trong suốt năm 1972, tiền đạo người Đức được mệnh danh là "oanh tạc cơ" này đã ghi được 85 bàn thắng, một con số mà hầu hết các cầu thủ không thể đạt được.

Muller ghi 20 bàn cho đội tuyển quốc gia Tây Đức, trong đó có hai bàn thắng trong trận chung kết Euro 1972 gặp Liên Xô, và 65 bàn cho Bayern Munich, bao gồm 40 bàn thắng tại Bundesliga giúp đội bóng giành chức vô địch.

Lionel Messi - 91 bàn thắng (2012)

Không còn từ nào khác ngoài "điên rồ" để miêu tả màn trình diễn của La Pulga năm 2012. Lionel Messi đã ghi 91 bàn thắng trong một năm dương lịch, một kỷ lục thế giới vẫn còn vững chắc cho đến ngày nay.

Chưa ai vượt qua được thành tích ghi 91 bàn thắng trong một năm dương lịch của Messi. ẢNH: BOLA

Trong số 91 bàn thắng của Messi, 79 bàn được ghi khi anh khoác áo Barcelona và anh cũng ghi được 12 bàn cho đội tuyển quốc gia Argentina.

Mặc dù Barcelona không giành được chức vô địch La Liga và Champions League mùa đó, Messi đã nâng cao chiếc cúp Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Thế giới các câu lạc bộ. Cho đến nay, chưa có cầu thủ nào đạt đến trình độ của Messi năm 2012, kể cả Ronaldo, Lewandowski, Haaland hay Mbappe.