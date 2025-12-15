Baleba lên tiếng giữa tin đồn về vụ chuyển nhượng của MU 15/12/2025 13:20

Tiền vệ người Cameroon của CLB Brighton Carlos Baleba lên tiếng về những tin đồn chuyển nhượng của MU, thừa nhận anh đã tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân mùa giải này nhằm lặp lại thành tích tốt như mùa giải trước.

Carlos Baleba lên tiếng về những thông tin cho rằng những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến việc anh gia nhập Manchester United đã ảnh hưởng đến phong độ của anh mùa giải này. Tiền vệ của Brighton được cho là đã nhận được lời đề nghị từ MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau màn trình diễn ấn tượng của anh cho đội bóng của HLV Fabian Hurzeler ở mùa giải 2024 - 2025.

Cuối cùng, Manchester United đã từ bỏ thương vụ này vì mức phí chuyển nhượng quá cao lên đến 100 triệu bảng Anh và Baleba vẫn ở lại sân vận động Amex. Kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, tuyển thủ Cameroon đã ra sân 15 trận cho Brighton.

Mặc dù Baleba thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Brighton mùa này, nhưng anh chưa thực sự đạt được phong độ đỉnh cao như mùa trước trước đây. Điều này đã khiến một số người quan sát, bao gồm cả người hâm mộ Brighton, tự hỏi liệu những tin đồn chuyển nhượng đến MU có ảnh hưởng đến phong độ của Baleba trong màu áo Seagulls mùa này hay không.

Các vụ chuyển nhượng của MU luôn thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt là thương vụ Baleba. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về giả thuyết này, Baleba nói với Sky Sports (Anh): "Tôi không nghĩ nó ảnh hưởng tiêu cực đến tôi, nhưng tôi đã chịu rất nhiều áp lực. Khi bắt đầu mùa giải này, tôi muốn thể hiện phong độ tương tự như mùa giải trước. Mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc chăm chỉ và lấy lại phong độ. Liệu tôi có tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân không? Có, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi nghĩ điều đó tốt. Điều đó tốt cho tôi, bởi vì bây giờ tôi phải vượt qua giai đoạn hơi căng thẳng này, lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc chăm chỉ".

Bất chấp một mùa giải phong độ thất thường, Baleba một lần nữa lại được đồn đoán là nằm trong tầm ngắm của Manchester United cho một vụ chuyển nhượng vào tháng Giêng khi họ muốn tăng cường tuyến giữa. Quỷ đỏ đã rất muốn củng cố khu vực này trong mùa hè nhưng không thành công, khiến HLV trưởng Ruben Amorim vẫn giữ nguyên các lựa chọn.

Brighton, đội bóng trước đây định giá Baleba ở mức 100 triệu bảng và không muốn bán anh, hiện được cho là cởi mở hơn với khả năng để cầu thủ người Cameroon ra đi. Nhà báo Sacha Tavolieri của Sky Sports hồi đầu tháng này đã gợi ý rằng Brighton có thể xem xét các lời đề nghị trong khoảng 85 triệu euro (74,3 triệu bảng) cho Baleba.

Thêm một tin vui nữa cho Manchester United và HLV Amorim là Baleba được cho là muốn chuyển đến Old Trafford hơn là Bayern Munich. Nhà vô địch Bundesliga cũng được cho là đang cân nhắc việc chiêu mộ tiền vệ người Cameroon trong bối cảnh tương lai của Leon Goretzka còn nhiều nghi vấn.

Bên cạnh Baleba, Adam Wharton của Crystal Palace cũng là một cầu thủ nằm trong danh sách mục tiêu của MU, mặc dù một số đối thủ ở Premier League cũng đang theo dõi tiền vệ từng khoác áo Blackburn Rovers này. Elliot Anderson là mục tiêu tiềm năng khác của Amorim, tuy nhiên, Nottingham Forest dự kiến ​​sẽ từ chối mọi nỗ lực chiêu mộ tuyển thủ Anh này vào tháng Giêng.

Nếu Manchester United không thể chiêu mộ được một hoặc hai tiền vệ trong tháng tới, điều đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội ra đi của Kobbie Mainoo. Cầu thủ 20 tuổi người Anh rất muốn được ra sân nhiều hơn và đang cân nhắc rời Old Trafford, trong đó Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm.

Tuy nhiên, MU không muốn bán đứt Mainoo mà chỉ muốn thu xếp một thỏa thuận cho mượn. Trận đấu tiếp theo của MU là cuộc đối đầu với Bournemouth vào lúc 3 giờ sáng mai 16-12 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 16 Premier League. Một chiến thắng trước Cherries tại Old Trafford sẽ giúp Quỷ đỏ leo lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.