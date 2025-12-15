Ông Chung lên tiếng về việc cầu thủ nào sẽ giành quả bóng vàng của Việt Nam 15/12/2025 11:51

(PLO)- HLV Mai Đức Chung cảm ơn các học trò và người hâm mộ, khẳng định toàn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức ở chung kết SEA Games 33, đồng thời lên tiếng nhận định về việc ai sẽ giành quả bóng vàng.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đội tuyển nữ Indonesia ở trận bán kết vào ngày 14-12, qua đó chính thức góp mặt tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 đang tổ chức tại Thái Lan. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ nhận định của ông về danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo sau trận bán kết SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu đề ra trong trận bán kết. “Thay mặt ban huấn luyện, tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Mỗi chiến thắng đều có ý nghĩa và hôm nay toàn đội đã đạt được ba mục tiêu là ghi bàn và chiến thắng, không thẻ phạt và không chấn thương”, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam tự hào cho biết.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, ông Chung cho biết những điều chỉnh nhân sự ở hiệp một khiến đội hình chưa vận hành thật sự trơn tru. “Ở hiệp một, tôi có thay đổi một vài vị trí nên đội hình có phần chưa bắt nhịp tốt. Sang hiệp hai, các cầu thủ thi đấu hiệu quả hơn, thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện và ghi thêm nhiều bàn thắng”, ông Chung chia sẻ.

Ông Chung lên tiếng về việc học trò nào sẽ giành quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ tỏ sự trân trọng trước sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. “Thay mặt đội, tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã đến sân hôm nay. Dù không đông nhưng tinh thần cổ vũ của những người hâm mộ từ Việt Nam sang đã tiếp thêm động lực lớn cho toàn đội”, HLV Mai Đức Chung nói.

Hướng tới trận chung kết tái đấu với nữ Philippines, đội đã thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng, HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam. “Đã vào chung kết thì gặp đối thủ nào cũng như nhau, chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất. Đây là lần thứ 11 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games, đó là vinh dự rất lớn và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất”, ông thầy kỳ cựu của tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Về công tác nhân sự, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện chủ động xoay vòng đội hình để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. “Chúng tôi cho một số cầu thủ đá nhiều như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên nghỉ, đồng thời tạo cơ hội cho hai cầu thủ chưa thi đấu trận nào được ra sân từ đầu. Sang hiệp hai, khi đưa Thanh Nhã và Duyên vào sân, đội đẩy mạnh tấn công, áp đảo đối phương và ghi thêm bàn thắng”, thầy Chung phân tích.

Liên quan đến cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đánh giá bóng đá nữ Việt Nam đang sở hữu nhiều gương mặt tiềm năng. “Cả những cầu thủ kinh nghiệm lẫn cầu thủ trẻ đều có cơ hội. Các cầu thủ như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Trần Thị Duyên đều tiến bộ và xứng đáng có cơ hội giành các danh hiệu Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc, Quả bóng Đồng năm nay”, ông Chung nhận định.

Trong khi đó, ngôi sao được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Bích Thùy chia sẻ niềm vui chiến thắng. “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu ở trận bán kết SEA Games. Tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội giành quyền vào chung kết. Mục tiêu trước mắt của tôi là quên chiến thắng hôm nay để tập trung tối đa cho trận chung kết”, Bích Thùy khẳng định.

Bích Thùy là trụ cột của tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: VFF

Giống như ông thầy Mai Đức Chung, tiền vệ Bích Thùy cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, khẳng định quyết tâm ở trận đấu cuối cùng. “Hy vọng ở trận chung kết, các cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển dù trực tiếp trên sân hay qua màn ảnh nhỏ. Sự ủng hộ của người hâm mộ luôn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để toàn đội thi đấu hết mình và hướng tới HCV SEA Games 33”, Bích Thùy bày tỏ.