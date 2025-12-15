4 ngôi sao MU được đối xử đặc biệt 15/12/2025 07:01

Danh tiếng mà MU tạo dựng được ở Premier League dưới thời Sir Alex Ferguson là điều khiến mọi đối thủ khiếp sợ. Sir Alex Ferguson dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford gần ba thập kỷ, và phong cách quản lý sắt đá của ông đã trở thành huyền thoại. Tuy nhiên, có 4 ngôi sao MU được đối xử đặc biệt dưới thời huyền thoại người Scotland.

Nếu bạn làm phật lòng Fergie, bạn có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị dài hạn. Kết quả đã nói lên tất cả, với 38 danh hiệu lớn đáng kinh ngạc giành được dưới sự dẫn dắt của ông. Tuy nhiên, Dimitar Berbatov đã tiết lộ rằng các tiêu chuẩn không được áp dụng một cách công bằng ở hậu trường Old Trafford.

Tiền đạo người Bulgaria trước đây đã chia sẻ rằng 4 ngôi sao của MU được HLV người Scotland "đối xử đặc biệt", điều mà mọi cầu thủ trong phòng thay đồ đều có thể thấy. Gary Neville , Paul Scholes, Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo đã được cựu tiền đạo của MU nêu tên là những cầu thủ mà Ferguson hoàn toàn tin tưởng sẽ tỏa sáng khi cần thiết nhất.

Ronaldo là 1 trong 4 ngôi sao MU được đối xử đặc biệt dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. ẢNH: Alex Livesey

Trả lời phỏng vấn tờ Mirror (Anh), Dimitar Berbatov nói: "Trong bóng đá, thứ bậc luôn tồn tại giữa các cầu thủ. Không quan trọng khi ai đó nói với bạn. Khi bạn là một ngôi sao trong một đội bóng và bạn xứng đáng với điều đó, dĩ nhiên, thỉnh thoảng bạn sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt từ HLV trưởng.

Tôi nhớ hồi còn tập luyện cùng Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville, họ tập luyện theo cách hơi khác để giữ sức cho các trận đấu, và điều đó không có gì sai cả. Đây là chuyện bình thường trong bóng đá. Trường hợp của Cristiano Ronaldo cũng tương tự, và cuối cùng, chúng ta đã thấy kết quả".

Mặc dù sự ưu ái này khá rõ ràng đối với các đồng đội, Berbatov khẳng định rằng nó không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chia rẽ nào. Berbatov nói thêm: "Khi bạn là một cầu thủ bóng đá giỏi, đôi khi HLV sẽ dành cho bạn sự quan tâm đặc biệt hơn. Miễn là bạn giúp đội giành chiến thắng, điều này là bình thường trong bóng đá.

Sir Alex Ferguson rất giỏi trong việc dành thời gian nói chuyện riêng với từng người, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi. Ngay cả khi bạn không chơi, ông ấy vẫn biết cách nói chuyện với bạn".

Sự quan tâm đặc biệt mà 4 huyền thoại này nhận được rõ ràng đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc, khi họ cùng nhau giành được hàng loạt danh hiệu lớn trong suốt thời kỳ Ferguson dẫn dắt MU. Neville đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình cho đội chủ sân Old Trafford và giành được vị trí trong Đại sảnh Danh vọng của Premier League.

Paul Scholes, Gary Neville và Ryan Giggs cũng được Fergie đối xử đặc biệt. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Ngoài hai lần ra sân ngắn ngủi cho đội bóng của con trai mình, Royton Town, vào năm 2018, Paul Scholes vẫn trung thành với MU trong suốt sự nghiệp và thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Ryan Giggs đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình cho MU và giành được nhiều danh hiệu Premier League hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải đấu.

Danh tiếng của Ronaldo đã vang xa, anh đã trở thành một trong những tài năng bóng đá xuất chúng nhất mọi thời đại. Cách tiếp cận ưu ái của Sir Alex Ferguson đối với bốn biểu tượng của Manchester United này chắc chắn đã mang lại những thành quả phi thường cho cả sự nghiệp cá nhân của họ và những thành tựu chung của đội chủ sân Old Trafford.