Maresca có bài phát biểu trút giận về 48 giờ tồi tệ nhất ở Chelsea 14/12/2025 11:37

(PLO)- HLV Enzo Maresca đã có bài phát biểu gay gắt chưa từng thấy về "48 giờ tồi tệ nhất" của mình tại Chelsea, bất chấp chiến thắng của đội chủ sân Stamford Bridge tại Premier League.

Chelsea đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Everton vào đêm qua 13-12 tại Stamford Bridge ở vòng 16 Premier League nhờ các bàn thắng của Cole Palmer và Malo Gusto, nhưng HLV Enzo Maresca lại tỏ ra tức giận sau trận đấu khi nói về "48 giờ tồi tệ nhất".

Enzo Maresca mô tả 48 giờ trước trận thắng của Chelsea trước Everton là "khoảng thời gian tồi tệ nhất" trong quãng thời gian ông dẫn dắt Chelsea tại Stamford Bridge cho đến nay.

Chelsea bước vào trận thắng 2-0 hôm thứ Bảy, nhờ các bàn thắng của Cole Palmer và Malo Gusto, sau bốn trận không thắng. Chelsea đã thua Atalanta ở Bergamo trong khuôn khổ Champions League vào giữa tuần, và Maresca than phiền về việc thiếu sự hỗ trợ mà ông và các cầu thủ nhận được sau thất bại đó.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Gusto trong trận đấu với Everton, HLV Enzo Maresca của Chelsea đã nói rất dài dòng: “Đó là nỗ lực của các cầu thủ. Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng Reece James và Malo, cả hai đều là hậu vệ cánh, nhưng hôm nay cả hai đều chơi ở vị trí tiền vệ. Vì vậy, nỗ lực, tinh thần cởi mở, cách họ muốn học hỏi thật tuyệt vời và đây là lý do tại sao tôi khen ngợi các cầu thủ, bởi vì với rất nhiều vấn đề, họ đã làm rất tốt sau một tuần đầy khó khăn".

Kể từ khi tôi gia nhập CLB, 48 giờ qua là 48 giờ tồi tệ nhất vì nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi. Vì vậy, tôi rất vui mừng cho Malo vì những nỗ lực của cậu ấy và những người khác cho thấy họ luôn ở đó và muốn giúp đỡ CLB này".

HLV Enzo Maresca đã trải qua 48 giờ tồi tệ nhất ở Chelsea. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về ý nghĩa của phát ngôn đó, HLV trưởng của Chelsea trả lời: “Đó là 48 giờ tệ hại nhất kể từ khi tôi gia nhập CLB vì mọi người đã không ủng hộ tôi và toàn đội. “Nói chung, nói chung,” Maresca trả lời khi được hỏi ai không ủng hộ mình, “Tôi yêu quý người hâm mộ và chúng tôi rất hạnh phúc vì có người hâm mộ bên cạnh".

Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn một chút đối với Maresca vào chiều thứ Bảy khi Palmer ghi bàn thắng đầu tiên kể từ ngày 17-9, giúp Chelsea khởi đầu thuận lợi trong trận đấu với Everton. Gusto đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

HLV người Ý Maresca nhanh chóng dành lời khen ngợi cho các cầu thủ của mình về cách họ đã đối phó với việc phải thi đấu phần lớn mùa giải mà không có một người quan trọng như Cole Palmer.

“Tôi đã nói nhiều lần rằng với Cole Palmer, chúng tôi là một đội bóng tốt hơn,” Maresca nói, “Tôi thực sự khen ngợi các cầu thủ và toàn đội vì chúng tôi đã chơi 16 trận ở Ngoại hạng Anh, 5 trận trong số đó không có Moises Caicedo, 11 trận không có Cole Palmer, và hầu hết các trận đều không có Liam Delap.

Và đội hình này, bất kể ai ra sân, họ đều đang thi đấu tuyệt vời. Hôm nay là trận thứ 5 trong vòng 12 ngày, nên chắc chắn khi bạn thấy Cole Palmer ở ​​đó, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi nhưng chúng tôi lại thi đấu gần như cả mùa giải mà không có cầu thủ giỏi nhất của mình”.