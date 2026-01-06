HLV Amorim ra đi trong chớp mắt, MU vỡ trận 06/01/2026 15:14

(PLO)- Việc HLV Amorim vừa bị Manchester United sa thải chỉ sau 14 tháng cầm quân đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trong giới bóng đá Anh.

Gary Neville, cựu đội trưởng của Quỷ đỏ, thừa nhận ông thực sự bất ngờ trước tốc độ mà ban lãnh đạo Old Trafford đưa ra quyết định sa thải HLV Amorim, đặc biệt khi mùa giải vẫn đang diễn ra và đội bóng chưa rơi vào khủng hoảng thứ hạng.

Amorim chính thức rời ghế huấn luyện vào ngày 5-1, chỉ vài giờ sau trận hòa 1-1 trước Leeds tại Elland Road. Kết quả này nối dài chuỗi màn trình diễn kém thuyết phục của MU, sau khi họ cũng bị đội bét bảng Wolves cầm hòa ngay trên sân nhà. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn đang xếp thứ sáu tại Premier League, vị trí đủ để nuôi hy vọng dự Champions League, điều khiến nhiều người đặt dấu hỏi về quyết định sa thải.

Ở tuổi 40, Amorim khép lại quãng thời gian ngắn ngủi tại MU với tỷ lệ chiến thắng chỉ 31,9%, thấp nhất trong số bảy HLV từng dẫn dắt đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay CLB vào năm 2013. Đây cũng là giai đoạn MU vẫn loay hoay tìm lại ánh hào quang, khi chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất đã lùi lại hơn một thập kỷ.

HLV Amorim mâu thuẫn không thể hàn gắn với giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Ảnh: EPA.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở kết quả trên sân cỏ. Những căng thẳng giữa Amorim và ban lãnh đạo, đặc biệt là với giám đốc bóng đá Jason Wilcox, đã leo thang trong những ngày cuối cùng.

Mọi chuyện càng trở nên nhạy cảm sau buổi họp báo đầy tranh cãi tại Elland Road, nơi Amorim nhấn mạnh vai trò của mình là HLV trưởng toàn quyền, chứ không đơn thuần là người chỉ đạo chiến thuật. Ông thậm chí còn công khai yêu cầu bộ phận tuyển trạch “làm đúng phần việc của họ”, phát biểu được xem là giọt nước tràn ly.

Chia sẻ với Sky Sports News, Gary Neville thẳng thắn thừa nhận cảm giác khó tin. Theo ông, việc một HLV bị sa thải giữa mùa giải luôn mang đến thiệt hại cho tất cả các bên. Neville cho rằng ông không bất ngờ về khả năng Amorim mất ghế, nhưng lại choáng váng vì điều đó xảy ra quá nhanh.

Paul Scholes hiến kế cho MU mời Tuchel thay thế HLV Amorim. Ảnh: EPA.

Cựu hậu vệ 50 tuổi tin rằng ban lãnh đạo MU lẽ ra có thể kiên nhẫn thêm vài tuần để tìm hướng giải quyết, dù ông cũng thừa nhận những màn trình diễn gần đây, đặc biệt là trận gặp Wolves, thực sự rất tệ và có thể xem là bước ngoặt tiêu cực.

Ở góc nhìn khác, cựu tiền vệ MU Paul Scholes cho rằng Amorim đã tự đẩy mình vào thế khó khi liên tục đặt dấu hỏi về ban lãnh đạo. Scholes mạnh dạn đề xuất Manchester United nên nhắm đến Thomas Tuchel làm người kế nhiệm lâu dài sau World Cup năm nay. Theo cựu tiền vệ người Anh, Tuchel là một trong những HLV xuất sắc nhất hiện tại, dù cá tính mạnh và không dễ làm việc, nhưng đã chứng minh năng lực ở nhiều CLB lớn.

Gary Lineker lại đưa ra quan điểm gay gắt hơn, khi cho rằng Amorim đơn giản là không phù hợp với một tập thể mà ông mô tả là “rối loạn và vô vọng”. Lineker nhận định các cầu thủ MU không thích nghi được với triết lý của Amorim, và lẽ ra CLB phải nhận ra điều đó sớm hơn, trong bối cảnh nội bộ đội bóng đã bất ổn suốt nhiều năm.

HLV Amorim chia tay MU sau 14 tháng gắn bó. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, các cầu thủ MU cũng có phản ứng riêng. Harry Maguire đã đăng tải lời chia tay đầy thiện chí dành cho Amorim trên Instagram, kèm hình ảnh hai người bắt tay nhau và lời chúc tốt đẹp cho tương lai của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Sự ra đi chóng vánh của Ruben Amorim một lần nữa cho thấy chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford vẫn là một trong những vị trí khắc nghiệt nhất thế giới bóng đá, có thể nhấn chìm bất kỳ ai chỉ trong thời gian ngắn.