Phát ngôn ngây thơ của Heaven và sự kiêu ngạo không đúng chỗ của MU 14/12/2025 06:39

(PLO)- Những phát ngôn ngây thơ của Ayden Heaven là ví dụ mới nhất cho thấy sự kiêu ngạo không đúng chỗ của MU.

Ngôi sao trẻ của MU, Ayden Heaven, đã thách thức các đối thủ của mình, nhưng không có gì để chứng minh điều đó. "Những phát ngôn ngây thơ của Ayden Heaven là ví dụ mới nhất cho thấy sự kiêu ngạo không đúng chỗ của MU", tờ Mirror (Anh) bình luận.

"Trời đất ơi, anh ta đang nghĩ gì vậy? Bởi vì một chiến thắng dễ dàng trước đội bóng yếu nhất Premier League (Wolves) không đủ để biến Manchester United thành nhà vô địch thế giới", tờ Mirror tiếp tục, "Kết quả này cũng sẽ không khiến các đối thủ còn lại của Manchester United phải khiếp sợ.

Nhưng điều đó không ngăn cản Ayden Heaven thách thức các đội bóng khác sau chiến thắng 4-1 của Manchester United tại sân Molineux. Có lẽ đó là sự hăng hái của tuổi trẻ? Xét cho cùng, anh ta mới chỉ 19 tuổi. Có lẽ Ayden Heaven đã hơi quá đà, vẫn còn lâng lâng vì cảm xúc khi giúp đội nhà ghi được bốn bàn thắng trong một trận đấu.

Đó chỉ mới lần thứ hai trong mùa giải này "quỷ đỏ" làm được điều đó, mặc dù đối thủ là đội đã để thủng lưới tới 40 bàn chỉ trong 18 trận đấu ở tất cả các giải đấu mùa này. Hoặc có lẽ đó lại là một ví dụ khác cho thấy vẫn còn tồn tại thái độ tự cho mình quyền và kiêu ngạo một cách vô lý tại một CLB được kỳ vọng sẽ thành công, nhưng lại không thể đạt được".

Tờ Mirror (Anh) bình luận sâu cay, "phát ngôn ngây thơ của Heaven cho thấy sự kiêu ngạo không đúng chỗ của MU". ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Tôi không nghĩ ai có thể ngăn cản chúng tôi khi chúng tôi chơi như thế này", Ayden Heaven nói với vẻ mặt nghiêm túc sau khi Manchester United đánh bại đội cuối bảng Premier League và chưa thắng trận nào ở mùa này Wolves 4-1, "Chúng tôi chỉ cần làm những gì chúng tôi đã làm trong mọi trận đấu. Hy vọng chúng tôi có thể tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới, và tôi tin là chúng tôi sẽ làm được. Đó là nơi mà Manchester United thuộc về".

"Manchester United không "thuộc về" châu Âu. Họ không thuộc về bất cứ nơi nào, nhưng Heaven gửi lời thách thức... trên trời. Manchester United cũng giống như các CLB khác, theo nghĩa là họ không được tham dự Champions League hay đứng đầu Premier League.

Hầu hết mọi người đều cho rằng Leeds United là một CLB xứng đáng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng điều đó không ngăn cản họ trải qua nhiều năm ở giải hạng Nhất, phải không? Đặc quyền được thi đấu ở cấp độ cao nhất ở trong nước và quốc tế phải được giành lấy. Đó là lý do tại sao những ngày giữa tuần, Heaven không có việc gì khác ngoài việc xem các trận đấu ở Champions League và Europa League trên TV - thay vì tham gia thi đấu.

Heaven mới thi đấu 4 trận cho MU tại ngoại hạng Anh. ẢNH: EPA

Vì lợi ích của Heaven, người ta chỉ có thể hy vọng những đội bóng như Arsenal và Manchester City do quá tập trung vào những trận đấu quan trọng hơn trong tuần này, đến nỗi họ bỏ lỡ những gì Heaven đã nói", tờ Mirror tiếp tục nói lời mỉa mai.

Cuối cùng, tờ Mirror kết luận, "Ayden Heaven vẫn còn là một thiếu niên, đang dò dẫm tìm đường đi trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại một trong những CLB danh tiếng nhất thế giới. Anh chỉ đá chính bốn trận ở giải Ngoại hạng Anh cho MU.

Nói cách khác, Heaven vẫn còn một chặng đường dài phía trước, giống như toàn đội MU, trước khi có thể đưa ra những tuyên bố đầy tự tin như vậy. Heaven vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và rất có thể sẽ phải học hỏi theo cách khó khăn hơn".