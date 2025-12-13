Vì sao Ấn Độ tạc tượng Messi cao 21 mét? 13/12/2025 13:11

(PLO)- Lionel Messi sẽ khánh thành bức tượng cao 21 mét của chính mình trong chuyến du đấu đến Ấn Độ với tư cách "GOAT" (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại). Vậy vì sao Ấn Độ tạc tượng Messi?

Lionel Messi sẽ khánh thành bức tượng cao 21 mét của chính mình tại Ấn Độ vào thứ Bảy (giờ địa phương). Vậy vì sao Ấn Độ tạc tượng Messi? Theo đó, trong khuôn khổ chuyến đi ba ngày vòng quanh đất nước Ấn Độ, sự kiện đã thu hút sự chú ý cuồng nhiệt của người hâm mộ, Messi được Ấn Độ chào đón bằng 1 bức tượng cao 21 mét của chính anh.

Tác phẩm điêu khắc bằng sắt ở Kolkata, mô tả Messi giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới, là một phần của chuyến lưu diễn mang tên "GOAT Tour" (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) sẽ đi qua bốn thành phố của Ấn Độ và có thể Messi có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ngôi sao 38 tuổi người Argentina và CLB Inter Miami sẽ khánh thành tượng đài trực tuyến thay vì trực tiếp vì lý do an ninh. Một khu vực dành cho người hâm mộ "Hola Messi" cũng đã được thiết lập ở Kolkata, nơi trưng bày một bản sao kích thước thật của Messi đang ngồi trên "ngai vàng". Căn phòng này cũng tái hiện lại ngôi nhà của Messi ở Miami, hoàn chỉnh với các ma-nơ-canh là các thành viên trong gia đình anh.

Bức tượng cao 21 mét của Messi đã sẵn sàng được khánh thành tại Ấn Độ. ẢNH: AFP

Samir Nandy, một cổ động viên bóng đá của Ấn Độ, cho biết việc được nhìn thấy thần tượng của mình sẽ là "giấc mơ thành hiện thực". "Huyền thoại không chỉ được tạo nên bởi thành công. Chính sự kiên cường của Messi đã khiến tôi tin tưởng vào anh ấy," Nandy, 64 tuổi, nói ở Kolkata, "Bức tượng là một sự phần thưởng xứng đáng dành cho anh ấy".

Monti Paul, nhà điêu khắc chính của bức tượng, nói với AFP rằng công trình này được hoàn thành trong vòng 40 ngày. "Việc tạc tượng Messi là niềm tự hào của tôi. Đây là bức tượng cao nhất mà tôi từng làm", ông Monti Paul nói.

Cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng thế giới cũng sẽ gặp gỡ siêu sao Bollywood Shah Rukh Khan và cựu đội trưởng đội cricket Ấn Độ Sourav Ganguly trong chuyến đi chớp nhoáng đến Kolkata của mình. Trước khi đến Ấn Độ, Messi cho biết anh rất vinh dự được đến thăm đất nước này và giao lưu với người hâm mộ.

"Ấn Độ là một đất nước rất đặc biệt và tôi có những kỷ niệm đẹp từ thời gian ở đó cách đây 14 năm - người hâm mộ thật tuyệt vời," Messi cho biết trong một tuyên bố, "Ấn Độ là một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá và tôi mong muốn được gặp gỡ thế hệ người hâm mộ mới, đồng thời chia sẻ tình yêu của tôi dành cho môn thể thao tuyệt vời này."

Sau Kolkata, nơi Messi sẽ tham gia một trận giao hữu ngắn, anh sẽ đến Hyderabad, Mumbai và New Delhi. Tại Hyderabad, Lionel Messi sẽ tham dự một buổi hòa nhạc để vinh danh mình và chơi một trận giao hữu khác. Theo thông tin được đưa ra, Messi dự kiến ​​sẽ gặp tổng thống Modi tại thủ đô của Ấn Độ.

Tuần này, Lionel Messi đã giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) lần thứ hai liên tiếp sau khi giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS và dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Cựu tiền đạo của Barcelona và Paris Saint-Germain sẽ dẫn dắt đội tuyển Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup vào tháng 6 và 7 năm sau tại Bắc Mỹ.