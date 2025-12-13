Sự thật về tình hình tài chính của MU 13/12/2025 07:01

(PLO)- Tình hình tài chính của MU không thể che giấu sự thật rằng Sir Jim Ratcliffe đang đi theo con đường của nhà Glazer.

Báo cáo tài chính mới nhất của đội chủ sân Old Trafford cho thấy sự chuyển biến từ thua lỗ sang có lãi, nhưng việc thiếu suất tham dự các giải đấu châu Âu đã gây ảnh hưởng và Sir Jim Ratcliffe đang gánh khoản nợ khổng lồ giống như gia đình Glazer. Bây giờ, sự thật về tình hình tài chính của MU được hé lộ.

Theo giám đốc điều hành Manchester United Omar Berrada, ban lãnh đạo Manchester United đang đạt được “tiến bộ mạnh mẽ” trong “quá trình chuyển đổi CLB”. Giám đốc điều hành của "quỷ đỏ" đưa ra nhận định này dựa trên báo cáo tài chính quý đầu tiên, mà theo ông, cho thấy “kết quả tài chính khả quan”.

Đối với người không chuyên, những con số này dường như không quá "mạnh mẽ", và giới chuyên gia tài chính trên mạng xã hội cũng không mấy ấn tượng. Sở giao dịch chứng khoán New York của Mỹ cũng vậy.

Lợi nhuận hoạt động của MU đạt 13,3 triệu bảng so với khoản lỗ 6,9 triệu bảng trong quý đầu tiên của năm tài chính trước, nhưng điều đó chủ yếu là nhờ việc bán cầu thủ, đáng chú ý nhất là việc Chelsea đã chi ra 40 triệu bảng để mua Alejandro Garnacho. Chelsea đã từng giải cứu một vài CLB khi cần cân bằng ngân sách. Hãy hỏi Brighton and Hove Albion mà xem.

Tình hình tài chính của MU cho thấy sự thật rằng Sir Jim Ratcliffe (trái) không khác gì nhà Glazer. ẢNH: James Gill - Danehouse

Nhưng Manchester United không nên là một câu lạc bộ phụ thuộc quá nhiều vào việc bán cầu thủ. Mặc dù các con số có thể khả quan, nhưng không thể phủ nhận việc thiếu các giải đấu châu Âu sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Manchester United năm nay.

Tổng doanh thu trong quý - 140,3 triệu bảng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái - vẫn cho thấy sức mạnh tài chính của MU. Con số này vẫn tương đương với doanh thu dự kiến ​​hàng năm khoảng 650 triệu bảng. Đây vẫn là những con số khổng lồ. Nhưng điều khiến người hâm mộ "quỷ đỏ" lo ngại là khoản nợ ròng của MU, hiện đang ở mức cao kỷ lục 749,2 triệu bảng Anh.

Điều khiến người ta khó chịu hơn nữa là khoản nợ ban đầu 481 triệu bảng Anh từ thương vụ thâu tóm bằng vốn vay của nhà Glazer vẫn còn đó. Nó chưa hề được giảm bớt. Một thế lực tài chính và bóng đá hùng mạnh như Manchester United có thể gánh vác khoản nợ lớn như vậy, nhưng việc gia tộc Glazer thu về hàng chục triệu bảng Anh từ cổ tức và bán cổ phần là một sự xúc phạm đối với người hâm mộ.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá nổi tiếng Kieran Maguire, kể từ khi gia tộc Glazer tiếp quản MU vào năm 2005, tổng lỗ trước thuế tích lũy lên tới 531 triệu bảng Anh và tổng chi phí lãi ròng vượt quá 1 tỉ bảng Anh. Nhưng gia đình Glazer vẫn ổn, đừng lo lắng về điều đó. Có lẽ họ sẽ bắt đầu trả cổ tức cho chính mình trở lại, bởi giờ thì MU đã có lợi nhuận rồi.

MU đã bán Garnacho cho Chelsea với giá 40 triệu bảng Anh. ẢNH: UEFA

Điều đó không làm vui lòng những nhân viên văn phòng lâu năm đã bị đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe sa thải và những người còn lại đã bị tước bỏ bữa trưa miễn phí. Nhưng bất chấp khoản nợ và dư vị khó chịu do việc cắt giảm chi phí tàn nhẫn của Sir Jim Ratcliffe để lại, các số liệu một lần nữa cho thấy MU vẫn là một thế lực tài chính và thương mại hùng mạnh trong bóng đá châu Âu.

Họ chỉ cần khẳng định lại vị thế của mình như một thế lực mạnh mẽ trên sân cỏ. Họ chỉ cần trở lại nhóm dẫn đầu, cạnh tranh ở Premier League và Champions League. Berrada nói rằng "chi phí hoạt động thấp hơn một cách bền vững" và "một tổ chức tinh gọn, hiệu quả hơn" đã giúp MU "đầu tư vào đội nam và đội nữ, hiện đang đứng thứ sáu và thứ ba tại Giải Ngoại hạng Anh và Giải nữ". Nghe có vẻ như đó là một lời khoe khoang vậy.

Nhưng dù thông báo tài chính mới nhất này khó có thể gây chú ý trong hay ngoài sân cỏ, nó một lần nữa cho thấy nếu HLV Ruben Amorim có thể làm nên điều kỳ diệu, Manchester United có thể trở thành một thế lực của bóng đá Anh và thế giới một lần nữa.