Bên trong sự hồi sinh của Mason Mount tại MU 12/12/2025 07:29

(PLO)- Bên trong sự hồi sinh của Mason Mount khi ngôi sao người Anh này đạt được những thành công nhất định dưới thời HLV Ruben Amorim tại Manchester United.

MU đã hé lộ cách Mason Mount vượt qua khó khăn để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc một lần nữa. Sự hồi sinh của Mason Mount tại MU tất cả là nhờ vào thái độ của anh trên sân cỏ.

Khi Mason Mount gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2023 từ Chelsea, anh không thể ngừng mỉm cười. Mount ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong một căn phòng tại sân tập của Manchester United để tạo dáng chụp ảnh, quay lưng lại với nhiếp ảnh gia.

Trên áo anh là số 7, con số biểu tượng nhất trong lịch sử lừng lẫy của đội chủ sân Old Trafford. Số áo này từng thuộc về những George Best, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Con số đã truyền cảm hứng cho bộ tứ này vươn tới đỉnh cao - nhưng lại chẳng mang lại điều gì thú vị hơn là gánh nặng cho Mount.

Vào thời điểm chuyển đến MU từ Chelsea với hợp đồng trị giá 60 triệu bảng Anh, Mount không bao giờ có thể tưởng tượng được cơn ác mộng sắp xảy ra với mình. "Tôi vô cùng hào hứng cho mùa giải sắp tới và đã sẵn sàng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ ở đây", Mason Mount nói, "Tôi rất tham vọng. Tôi hiểu cảm giác tuyệt vời khi giành được những danh hiệu lớn và những gì cần có để đạt được điều đó. Tôi sẽ cống hiến hết mình để trải nghiệm điều đó một lần nữa tại Manchester United".

Sự hồi sinh của Mason Mount tại MU là rất đáng chú ý. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Thực tế là Mount đã phải vật lộn để giữ được một vị trí trong đội hình của MU, chứ đừng nói đến việc giành thêm nhiều danh hiệu hơn. HLV Erik ten Hag, người đã ký hợp đồng với Mount, hiểu rất rõ về tiền vệ tấn công này, bởi ông đã chứng kiến ​​Mount ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt trong thời gian chơi tại Vitesse Arnhem dưới dạng cho mượn từ Chelsea, giúp đội bóng này đánh bại Ajax với tỷ số 3-2 vào năm 2018.

Ten Hag đã cố gắng chiêu mộ Mount, nhưng Chelsea đã từ chối. Cuối cùng, ông đã có được Mount sau khi tiếp quản MU, khi Ten Hag nhẹ nhàng bước vào Old Trafford với danh sách 80 nguyên tắc mà ông đã giải thích cho các nhân viên và toàn đội. Và Mount đáp ứng hầu hết các tiêu chí. Tuy nhiên, điều Ten Hag không lường trước được khi nhắc đến Mount chính là vận rủi.

Mason Mount chưa kịp trải qua hết tháng Tám trong mùa giải đầu tiên tại MU thì anh dính chấn thương phải nghỉ thi đấu bốn trận. Sang tháng 11, bốn trận đấu đó kéo dài thành bốn tháng, khi Mount lại tiếp tục chấn thương. Một chu kỳ chấn thương rồi trở lại sau đó lại chấn thương đã được thiết lập và những khó khăn của Mount đe dọa biến anh thành trò cười tại nửa đỏ thành Manchester.

Điểm sáng duy nhất là việc Mount vào sân thay người ở phút 89 trong trận chung kết FA Cup mà Manchester United bất ngờ đánh bại đối thủ truyền kiếp Manchester City 2-1 tại Wembley năm 2024. Trong khi đó, Mount phải ngồi ở nhà và chứng kiến ​​người bạn thân Declan Rice khẳng định mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Rice đã giúp đội tuyển Anh lọt vào chung kết Euro hai năm liên tiếp, đồng thời chuyển đến Arsenal từ West Ham với giá hơn 100 triệu bảng Anh.

Sự khác biệt về vận mệnh không thể lớn hơn, nhưng Mount chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sẽ thành công tại MU. Mount đã chứng kiến ​​MU thay đổi HLV, với Ruben Amorim thay thế Ten Hag bị sa thải, nhưng thái độ của cầu thủ này tại MU chưa bao giờ thay đổi. Bất chấp những thời điểm khó khăn, Mount giờ đây đã nở nụ cười trở lại. Bàn thắng giúp MU đánh bại Wolves 4-1 tại Moluneux là bàn thắng thứ hai của Mount trong ba trận gần nhất.

Mason Mount đang dần trở thành một... tân binh thực thụ, người mà MU luôn mong muốn. MU cho rằng thành công gần đây của Mount là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất, Mason Mount duy trì được thể trạng tốt trong một thời gian dài để có được chuỗi trận ra sân thường xuyên và thứ hai, Amorim sử dụng Mount ở vị trí sở trường, một vai trò tấn công hơn.

Một nguồn tin từ Manchester United cho biết: "Thái độ của Mason Mount chưa bao giờ thay đổi. Cậu ấy luôn chăm chỉ, thân thiện, dễ mến, vui vẻ và chín chắn. Cậu ấy thực sự là một người tốt và thông minh. Mount vẫn giữ được sự bình tĩnh, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Và Mount sẽ không để mình bị cuốn theo cảm xúc lúc này".

Mason Mount đang có một mùa giải rất tốt cùng Manchester United. ẢNH: Press Association

Manchester United chưa bao giờ mất niềm tin vào Mason Mount, đồng thời vẫn luôn hết lòng bảo vệ một người là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford, đến mức "quỷ đỏ" thậm chí còn phải đưa ra một tuyên bố khi Mount phàn nàn về việc những người săn chữ ký chuyên nghiệp thường xuyên quấy rối anh để xin chữ ký.

Các nhân vật cấp cao của MU lo ngại Mount có thể tiếp tục dính chấn thương. Hiện tại Mount đã trở lại và đang cho thấy những dấu hiệu của phong độ từng giúp anh trở thành một trong những cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Gareth Southgate ở đội tuyển Anh.

Và tất cả những gì HLV Ruben Amorim và lãnh đạo Manchester United có thể làm bây giờ là cầu mong vận may của Mason Mount sẽ tiếp tục. Bởi vì không ai xứng đáng với điều đó hơn chính anh ấy.