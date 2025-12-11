Sự thật hài hước về người phụ nữ say xỉn tin mình gặp gỡ Ronaldo 11/12/2025 12:59

(PLO)- Một phụ nữ say xỉn tin chắc mình đang nói chuyện với Cristiano Ronaldo, nhưng sự thật thì hài hước hơn nhiều.

Nữ người mẫu kiêm người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Goda Problema đã vô cùng xấu hổ sau khi chia sẻ một video về một người đàn ông mà cô tin là cựu tiền đạo của Manchester United và Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Nhưng sự thật hài hước cho thấy đó là một người đàn ông người Ý.

Không thể phủ nhận Cristiano Ronaldo là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới. Với số lượng người theo dõi trên Instagram cao nhất toàn cầu, biểu tượng bóng đá người Bồ Đào Nha Ronaldo có lượng người hâm mộ trải rộng khắp sáu châu lục.

Khuôn mặt và vóc dáng của Ronaldo được hàng tỉ người nhận ra ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay cả danh tiếng hạng A của Ronaldo cũng không thể ngăn được sự nhầm lẫn hài hước của một người người mẫu say xỉn, người hy vọng kiếm thêm nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội bằng một bức ảnh với người nổi tiếng.

Trong một câu chuyện chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cựu cầu thủ Real Madrid Ronaldo, Goda Problema, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội người Litva, đã nhầm một người đàn ông lạ mặt là Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ngoài đời thật là một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh và sự thật hài hước về sự tưởng tượng của một người phụ nữ đã được phơi bày. ẢNH: Eurasia Sport Images

Trên Instagram, Goda Problema chia sẻ một video ghi lại cảnh cô đang thưởng thức đồ uống tại một CLB sôi động cùng một người đàn ông mà cô nhầm tưởng là huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha Ronaldo.

Goda Problema chú thích trong video của mình: "Hôm qua tôi say đến mức tưởng mình gặp Cristiano Ronaldo". Người đàn ông lạ mặt kia cũng tham gia vào trò đùa, mặc dù không hề giống với Ronaldo thật. Có lúc, người đàn ông này dường như tự thuyết phục mình rằng anh thực sự là Ronaldo Người đàn ông này đã gọi Goda Problema là "Georgina", tên bạn gái của Ronaldo. Thật đáng kinh ngạc, sức mạnh của mạng xã hội đã giúp xác định được danh tính người đàn ông này. Đó là Stefano Boscolo đến từ Milan (Ý)

Chính Stefano Boscolo đã bình luận trong bài đăng của Goda Problema: "Rất vui được gặp bạn, hẹn gặp lại ở Milan! Lời chào từ Ronaldo của Temu". Bình luận này đã nhận được hàng nghìn lượt thích và phản hồi.

Đúng như dự đoán, cư dân mạng không bỏ lỡ cơ hội chế giễu cả Goda Problema lẫn Stefano. Một người dùng mỉa mai: "Ronaldo phiên bản lỗi". Trong khi đó, một người khác xen vào nói rằng Stefano "không hề xấu hổ" khi hùa theo sự nhầm lẫn đó.

Người phụ nữ chia sẻ đoạn video về Ronaldo "phiên bản lỗi".

Tuy nhiên, có một số người dường như tin chắc rằng đây có thể là khởi đầu của một mối quan hệ lãng mạn giữa người giả mạo Ronaldo và nữ influencer người Litva. "Anh ấy đẹp trai mà, ai mà quan tâm chứ", một người bình luận. Trong khi đó, một người dùng Instagram đi xa hơn, "Làm ơn cưới anh ấy đi!".

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo thật hiện đang ở Saudi Arabia khi anh chơi cho CLB Al Nassr. Siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha vừa ký hợp đồng gia hạn với Al Nassr đến năm 2027.