Liverpool đưa ra quyết định về lời chia tay của Salah 11/12/2025 12:17

(PLO)- Liverpool đưa ra quyết định về lời chia tay của Salah, trong khi lãnh đạo giải Saudi Arabia xác nhận kế hoạch chuyển nhượng tiền đạo người Ai Cập này.

Tương lai của Mo Salah tại Liverpool vẫn còn rất bấp bênh sau khi anh cáo buộc CLB "đẩy anh xuống vực", những bình luận này đã dẫn đến việc tiền đạo người Ai Cập bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình của đội chủ sân Anfield đá Champions League. Bây giờ, Liverpool đưa ra quyết định về lời chia tay của Salah.

Theo tờ Mirror (Anh), Liverpool không có kế hoạch chia tay Mo Salah, bất chấp việc siêu sao đang bất ổn này ám chỉ trận đấu với Brighton ở Premier League vào cuối tuần này có thể là trận đấu cuối cùng của anh cho Liverpool. Salah, 33 tuổi, đã có một cuộc phỏng vấn gây chấn động vào cuối tuần trước, trong đó anh cáo buộc Liverpool đã "đẩy anh vào thế khó" và tuyên bố rằng hiện tại anh "không còn mối quan hệ" nào với HLV Arne Slot.

Sau đó, cầu thủ người Ai Cập đã bị loại khỏi đội hình Liverpool đối đầu với Inter Milan tại Champions League vào hôm qua 10-12 và đăng tải một bức ảnh khó hiểu trên mạng xã hội vài giờ trước chiến thắng gây 1-0 của Liverpool trong trận đấu đó. Giờ đây, sự tập trung của Liverpool hướng về trận đấu trên sân nhà gặp Brighton vào thứ Bảy, và Salah tiết lộ rằng anh đã mời mẹ mình đến sân Anfield vì đây có thể là lần cuối cùng anh thi đấu tại đây.

Tuần tới, tiền đạo Mohamed Salah sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) với tư cách đội trưởng đội tuyển Ai Cập. Salah có thể trở lại thi đấu cho Liverpool vào tháng Giêng và khi đó kỳ chuyển nhượng cũng đã mở cửa.

Liverpool đưa ra quyết định về lời chia tay của Salah. ẢNH: AMA

Một số CLB từ Saudi Arabia đang xếp hàng chờ chiêu mộ cầu thủ 33 tuổi này, và trong khi Liverpool đang chuẩn bị cho những lời đề nghị chính thức vào tháng tới, họ muốn bảo vệ giá trị chuyển nhượng của Salah bằng cách không tổ chức buổi chia tay vào cuối tuần này.

Theo tờ Telegraph (Anh), Liverpool tin rằng hình ảnh Salah vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ sẽ gây bất lợi cho họ trong các cuộc đàm phán. Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield không muốn tạo ấn tượng cho những người mua tiềm năng rằng Salah, người còn hợp đồng đến năm 2027, đã đến thời điểm không thể quay lại Liverpool, như Slot đã ám chỉ.

"Ai cũng mắc sai lầm trong đời, nhưng liệu cầu thủ đó có nghĩ mình đã mắc sai lầm không?" HLV Arne Slot của Liverpool hỏi trong cuộc trò chuyện căng thẳng sau trận đấu với chuyên gia Clarence Seedorf của Prime Video Sport, "Câu hỏi tiếp theo là, liệu ý tưởng về tương lai ​​nên đến từ cậu ấy hay từ tôi? Đó lại là một câu hỏi khác cần trả lời".

HLV Slot nói thêm: "Tôi nghĩ tối nay mọi sự chú ý nên tập trung vào một đội bóng như thế này, đối đầu với một đội bóng đang thắng (Inter Milan) và thi đấu tại một sân vận động như thế này. Trọng tâm nên là điều đó tối nay. Tôi hoàn toàn hiểu nếu tôi tham dự buổi họp báo vào thứ Sáu và tất cả các câu hỏi đều hướng về Mo Salah, nhưng tôi nghĩ trận đấu này xứng đáng được mọi người chú ý".

Giám đốc điều hành giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia, Omar Mugharbel đã xác nhận Salah là một mục tiêu khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới ở Riyadh. "Mohamed Salah được chào đón ở giải Vô địch quốc gia Saudi Pro League của Saudi Arabia, nhưng chính các CLB mới chịu trách nhiệm đàm phán với cầu thủ", Mugharbel giải thích, "Chắc chắn, Salah là một trong những mục tiêu của họ.

Salah vẫn chưa biết liệu mình có được góp mặt trong đội hình Liverpool đối đầu với Brighton hay không, khi anh ngồi dự bị trong 4 trận đấu trước đó của Liverpool, trong đó anh không chơi phút nào trong 2 trận gần nhất. Salah chỉ chơi 45 phút trong chuỗi trận đó, vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận gặp Sunderland.

"Tôi sẽ có mặt ở Anfield để nói lời tạm biệt với người hâm mộ Liverpool và tham dự Cúp bóng đá châu Phi", Mo Salah phát biểu trong cuộc phỏng vấn, "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó".