Messi lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử MLS 10/12/2025 11:48

Lionel Messi lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử MLS khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) lần thứ hai liên tiếp vào hôm nay 10-12, sau khi giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS đầu tiên trong lịch sử CLB và dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng.

Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng MVP của MLS hai năm liên tiếp và là cầu thủ MLS thứ hai giành được hai giải thưởng MVP sau Preki vào năm 1997 và 2003. Siêu sao 38 tuổi, người đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022, đã ghi được 29 bàn thắng trong mùa giải và kiến ​​tạo 19 bàn khác để giành Chiếc giày vàng MLS.

Messi, người vừa ký hợp đồng gia hạn ba năm với Inter Miami vào tháng 10, cũng trở thành cầu thủ thứ hai dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng và kiến ​​tạo trong mùa giải MLS, sau Sebastian Giovinco của Toronto vào năm 2015.

Messi lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử MLS khi lần thứ hai liên tiếp nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa. ẢNH: AFP

Messi cũng ghi được sáu bàn thắng và có chín pha kiến ​​tạo trong vòng play-off MLS năm nay, kết thúc vào cuối tuần trước với chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Vancouver trong trận chung kết để giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên, Messi đã có hai pha kiến ​​tạo quan trọng trong chiến thắng này để giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất MLS Cup.

Đây là giải thưởng mới nhất trong chuỗi thành tích của siêu sao người Argentina Messi, bao gồm kỷ lục tám danh hiệu Quả bóng vàng, ba giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA dành cho nam và hai Quả bóng vàng FIFA World Cup.

Messi cũng đã giành được ba giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, sáu Chiếc giày vàng châu Âu, sáu giải Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Argentina 15 lần.