Nữ võ sĩ xinh đẹp giành HCV đầu tiên tại SEA Games 33 10/12/2025 11:31

"Nano" Watcharakul đã giành HCV đầu tiên cho đoàn chủ nhà Thái Lan ở môn Taekwondo thuộc nội dung Poomsae tại SEA Games 33 vào ngày 10-12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, sau lễ khai mạc vào hôm qua 9-12.

"Nano" Watcharakul Limjittrakarn đã giành HCV ở môn Taekwondo. Nội dung Taekwondo Poomsae tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 là màn khởi đầu tuyệt vời đối với các VĐV Thái Lan, khi "Nano" Watcharakul Limjitrakorn có màn trình diễn xuất sắc, giành HCV ở nội dung Poomsae tự do nữ với tổng điểm 7.900.

Nữ võ sĩ xinh đẹp Watcharakul trở thành VĐV giành HCV SEA Games 33 đầu tiên. ẢNH: SIAM SPORT

Màn trình diễn này không chỉ giúp Watcharakul trở thành nhà vô địch ở hạng cân của mình mà còn mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn chủ nhà Thái Lan và là tấm HCV đầu tiên của SEA Games lần thứ 33, tạo nên bầu không khí sôi động cho người hâm mộ thể thao Thái Lan ngay từ ngày khai mạc.

Chiến thắng này là khởi đầu tuyệt vời cho đội tuyển taekwondo Thái Lan và sẽ giúp các VĐV chủ nhà tự tin hơn khi thi đấu ở các nội dung khác trong suốt giải đấu. Đội tuyển Taekwondo Thái Lan vẫn còn một số nội dung thi đấu nữa, điều này mang lại hy vọng cho Thái Lan giành được nhiều huy chương hơn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay với tư cách chủ nhà mà họ đặt mục tiêu lên ngôi số 1 toàn đoàn.