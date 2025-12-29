Video Tin Tức

Nhà vườn tất bật đưa hoa Tết lên sóng livestream

(PLO)- Dù còn hai tháng mới đến Tết Âm lịch, nhiều nhà vườn đã tất bật "chốt" đơn, đưa hoa lên sóng livestream để tiếp cận khách hàng sớm.

Video: Nhà vườn tất bật đưa hoa tết lên sóng livestream

Còn khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Âm lịch nhưng nhiều vườn tại TP.HCM và vựa hoa trên cả nước đã tất bật các đơn hàng cho thương lái, hoặc bán lẻ trên các nền tảng thương mại điện tử.

HẠ QUYÊN - ĐÀ GIANG - NHẬT ANH
