Hà Nội: Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ thành điểm hẹn 'Âm nhạc cuối tuần' 28/11/2025 18:17

Theo Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hà Nội, chiều 30-11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở sẽ tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật mở màn cho dự án “Âm nhạc cuối tuần”, diễn ra từ 15 giờ 30 đến 17 giờ.

Theo Sở VH&TT, âm nhạc luôn là nhịp sống tinh thần quan trọng của người Hà Nội. Vì vậy việc đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng vào không gian công cộng là cách giúp người dân và du khách dễ tiếp cận hơn với các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Dự án “Âm nhạc cuối tuần” được kỳ vọng biến Nhà Bát Giác trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử Hồ Gươm, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật gần gũi và hấp dẫn cho cộng đồng.

Chương trình mở đầu có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz cùng nhiều ca sĩ, giảng viên và sinh viên từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ kỳ cựu và lực lượng trẻ được kỳ vọng mang đến các buổi biểu diễn chất lượng, giàu cảm xúc.

Hà Nội muốn biến nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ thành điểm hẹn "Âm nhạc cuối tuần". Ảnh: Internet.

Thời gian tới, dự án sẽ giới thiệu thêm nhiều loại hình nghệ thuật như dân gian, cổ điển, nhạc trẻ… nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân và du khách.

Dự án nhận được sự đồng hành của Next Group và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, góp phần hỗ trợ thành phố triển khai hiệu quả các hoạt động nghệ thuật cộng đồng.

Sở VH&TT TP Hà Nội gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ, đơn vị đồng hành, cơ quan báo chí và công chúng đã ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của thành phố.

Dự án “Âm nhạc cuối tuần” được kỳ vọng trở thành dấu ấn văn hóa mới, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Hà Nội là thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.