Mũi Né thắp sáng đêm cuối tuần khi ẩm thực gặp gỡ âm nhạc đường phố 08/09/2025 10:28

(PLO)- Mùa lễ hội ở Mũi Né không chỉ níu chân du khách bằng món ngon hay âm nhạc đường phố mà bằng chính tinh thần phóng khoáng, ấm áp của vùng đất này.

Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, cuối tuần qua như được thay áo mới với những sắc màu rực rỡ, âm thanh náo nhiệt và hương vị thơm lừng, cuốn hút đến mê mẩn.

Không còn là phố biển bình yên thường thấy, nơi đây bỗng hóa thành một sân khấu mở khổng lồ, nơi ẩm thực và âm nhạc đường phố đường phố hòa quyện, tạo nên một bữa tiệc cảm xúc đầy sống động.

Du khách thưởng thức ẩm thực đường phố.

Đây là chuỗi hoạt động thuộc Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng 2025, với chủ đề “Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc”. Trong thời gian gần một tháng, các không gian văn hóa - ẩm thực - âm nhạc đường phố luân phiên diễn ra tại Mũi Né, Phan Thiết, Phú Thủy, Khu du lịch NovaWorld (Tiến Thành) và Bàu Trắng (Hòa Thắng) mang đến cho người dân và du khách những đêm cuối tuần tràn đầy năng lượng.

Chỉ cần đặt chân đến Mũi Né vào những ngày cuối tuần từ 17h-21h (từ 6-9 đến 5-10) bạn sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi "Không gian món ngon Lâm Đồng" trải dài trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Thiên đường ẩm thực đường phố

Món lẩu thả trứ danh của Phan Thiết.

Từ những món đặc sản trứ danh của vùng biển như lẩu thả thanh tao, mực một nắng thơm lừng, răng mực giòn sần sật... đến những món ăn vặt "gây nghiện", tất cả tạo nên một bản giao hưởng vị giác khó quên và “vinh dự cái miệng”.

Hàng loạt gian hàng của các resort lớn như Saigon Mũi Né hay Blue Ocean Resort bỗng biến thành những "quầy bar" ẩm thực đường phố, nơi du khách thoải mái lựa chọn thưởng thức mà không cần lo về giá cả.

Tại đây, chiếc bánh xèo hải sản giòn tan, thơm nức mũi, đổ tới đâu ăn tới đó, đếm cái tính tiền mà mỗi cái chỉ có 10.000 đồng; hay món bánh tráng nướng trứ danh, giòn rụm, béo bùi, chỉ 15.000 đồng đã đủ để thỏa mãn cơn thèm.

Chưa hết, những đĩa mì xào nóng hổi, đầy ắp topping tôm, mực, gà, bò... mà đồng giá chỉ 50.000 đồng thì thật sự là một món quà cho người có tâm hồn ăn uống. Mỗi gian hàng là một thế giới ẩm thực thu nhỏ, nơi đầy ắp những tiếng cười giòn tan, vui vẻ.

Du khách nước ngoài thưởng thức ẩm thực đường phố.

Không chỉ có Mũi Né, tại Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật, một "làng hội chợ" đầy sắc màu đã mọc lên với hơn 80 gian hàng. Đây không chỉ là nơi để thưởng thức mà còn là không gian để khám phá văn hóa ẩm thực của các vùng miền, từ sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống cho đến ẩm thực quốc tế từ Lào, Thái Lan. Ngoài ra, du khách còn được đích thân trải nghiệm chế biến món ăn, giao lưu cùng đầu bếp và tìm hiểu quy trình làm nước mắm hay nghề làm gốm.

Các món ẩm thực ngoài ngon còn được trang trí bắt mắt.

Âm nhạc đường phố bùng nổ

Sau khi đã no nê với những món ngon, du khách lại được cuốn vào không gian âm nhạc tưng bừng, rộn rã. Nhiều ban nhạc trẻ, nhóm nhảy hiện đại, nghệ sĩ acoustic và cả những tiết mục dân gian đã biến đường phố Mũi Né thành một sân khấu nghệ thuật đầy màu sắc.

Một tiết mục âm nhạc đường phố ở Mũi Né.

Tiếng đàn guitar réo rắt, tiếng hát bay bổng hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một bản nhạc độc đáo, khác biệt của Mũi Né.

Điểm đặc biệt nhất chính là sự tương tác không giới hạn. Du khách không chỉ đứng xem mà còn được hòa mình vào từng điệu nhảy, từng câu hát, chụp ảnh lưu niệm và cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Âm nhạc đường phố đã thực sự trở thành cầu nối cảm xúc, góp phần tạo nên một hình ảnh Mũi Né trẻ trung, năng động và đầy hấp dẫn.

Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước thích thú trải nghiệm ẩm thực và âm nhạc đường phố.

Lâm Đồng mùa lễ hội không chỉ níu chân du khách bằng món ngon hay âm nhạc đường phố mà bằng chính tinh thần phóng khoáng, ấm áp thứ gia vị đặc biệt làm nên sức hút bền lâu của vùng đất này.