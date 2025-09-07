Tình tiết bất ngờ vụ nữ công chức phường đánh người giữa đường 07/09/2025 10:39

(PLO)- Nữ công chức hành hung người giữa đường đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ vụ việc.

Ngày 7-9, một lãnh đạo UBND phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng xác nhận chủ tịch UBND xã này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà PBT, nữ công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường B’Lao.

Trong lúc chị H bị hành hung (vòng tròn đỏ) người mặc áo grab vào can ngăn đã bị thanh niên cầm hung khí đuổi theo đe dọa.

Theo đó, tạm đình chỉ công tác đối với bà PBT trong thời gian 15 ngày, bắt đầu từ ngày 3-9 để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin vụ việc xảy ra ngày 24-8 theo văn bản của Công an phường B’Lao.

Trước đó, khoảng 17h16 phút ngày 24-8, chị VTHH (34 tuổi) đang chạy xe máy về nhà mình gần một quán cà phê trên đường Trần Phú, tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao thì bị nhóm 3 người (2 nam, 1 nữ) đi trên 2 xe máy mang theo hung khí chặn đường.

Chị H đã bị bà T, nữ công chức phường B’Lao, đẩy ngã vào bụi cây ven đường rồi lao tới hành hung. Đáng nói là, chị H bị bà T hành hung có sự chứng kiến của ông VLH (chồng chị H) nhưng ông H không can ngăn...

Một số người đi đường, trong đó có một thanh niên mặc áo grab, vào can ngăn nhưng bị ông H rượt đuổi và có thanh niên cầm hung khí đuổi theo chửi rủa, đe dọa.

Sự việc chị H bị bà T, nữ công chức phường B’Lao hành hung, đã được camera an ninh gần đó ghi lại toàn bộ.

Chị H sau đó được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng kiểm tra thương tích và nhập viện theo dõi sức khỏe với chẩn đoán chấn thương đầu, mặt, xây xát phần mềm...

Theo chị H, ông H- chồng chị- cũng đang là công chức phường B’Lao.