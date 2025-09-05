Lâm Đồng: Hơn 200 người nhập viện do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 05/09/2025 14:59

(PLO)- Trong bốn ngày nghỉ lễ 2-9, có ba người tử vong do tai nạn giao thông; bảy người khác nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có tổng hợp, báo cáo tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu, tai nạn giao thông, ngộ độc và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30-8 đến hết ngày 2-9).

Vụ tai nạn giao thông tại xã Tân Hải khiến một người tử vong đêm 2-9.

Theo đó, Trong bốn ngày nghỉ lễ, công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân được đảm bảo. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bố trí nhân viên trực cấp cứu 24/24h, thuốc và trang thiết bị đã bố trí đủ để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ghi nhận thông tin bảy ca rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, có hai bệnh nhân nữ nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt nghi do ngộ độc thức ăn; năm trường hợp nhập viện tại Trung tâm Y tế Khu vực Đăk Song và Krông Nô. Tất cả đều xuất viện chỉ có một trường hợp chuyển viện.

Tổng số khám bệnh, chữa bệnh do tai nạn giao thông hơn 400 ca, nhập viện 224 trường hợp, tử vong ba trường hợp. Cụ thể, các trường hợp bị tai nạn giao thông nói trên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; Phòng khám Đa khoa Tân Hải và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận và cả 3 đều tử vong trước khi nhập viện.

Trong bốn ngày lễ, theo Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có tai nạn do pháo nổ và tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.