Lâm Đồng: Siết chặt, không để 'tàu ma' tồn tại 04/09/2025 15:26

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC, đẩy mạnh công cuộc chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển.

Ngày 3-9, trước những yêu cầu cấp bách của đợt thanh tra lần thứ 5 từ Ủy ban Châu Âu (EC), Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tuần tra trên biển. Ảnh PN.

Đây là một nỗ lực hết sức quan trọng nhằm chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC, hướng đến một ngành thủy sản phát triển bền vững.

Rà soát, thanh lọc đội tàu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng đặt lên hàng đầu là việc làm sạch dữ liệu và xử lý dứt điểm tình trạng tàu “ma”, những con tàu có trong danh sách nhưng không tồn tại trên thực tế trước ngày 25-9.

Theo đó, chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo khẩn trương rà soát danh sách tàu cá hết hạn giấy phép, hết hạn đăng kiểm. Các lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông báo, yêu cầu chủ tàu hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Con tàu "3 không" BTh-95055 bị Cảnh sát biển bắt giữ trên vùng biển Tây Nam năm 2023. Ảnh CSB.

Đối với những tàu đã hết hạn giấy phép, đăng kiểm trong thời gian dài nhưng không liên hệ làm thủ tục, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân và khả năng hoạt động. Trên cơ sở đó, sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền, thậm chí loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishbase, không để tình trạng tồn đọng kéo dài.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá cả trên biển lẫn tại cảng. Lực lượng kiểm ngư, biên phòng và công an xã sẽ phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Hàng tuần, danh sách các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu mất kết nối VMS sẽ được cập nhật và gửi đến các lực lượng chức năng để theo dõi, xử lý. Đối với các tàu cá mất kết nối VMS từ năm 2024 đến nay, tỉnh sẽ khẩn trương xác minh và xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, hoàn thành trước ngày 25-9.

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc ra vào cảng, thu nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đặc biệt, các cơ sở thu mua, chế biến và xuất khẩu sẽ được yêu cầu cam kết không thu mua sản phẩm từ các tàu không đảm bảo quy định.

Kiểm ngư tỉnh Lâm Đồng tuần tra trên biển.

Các quy chế quản lý, khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát tàu cá sẽ được rà soát và hoàn thiện để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo hiệu quả quản lý cao nhất…

Không để lọt vi phạm

Ngoài siết chặt đội tàu, Lâm Đồng cũng yêu cầu các cảng cá, cơ sở thu mua hải sản không thu mua sản phẩm từ tàu cá vi phạm IUU. Đồng thời, xây dựng sổ tay hướng dẫn ngư dân “3 dễ”: dễ đọc – dễ hiểu – dễ nhớ, giúp bà con tuân thủ luật, tránh rủi ro. Yêu cầu hoàn thành, gửi Sở trước ngày 8-9 để in ấn.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm đồng phối hợp với các đơn vị chấp pháp trên biển (hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư) triển khai các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền,hướng dẫn cho ngư dân.

Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, điều tra các tổ chức, cá nhân có hành vi môi giới, móc nối hoặc cố tình vô hiệu hóa thiết bị VMS đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và hành vi hợp thức hóa hồ sơ cho lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Cuộc chiến chống khai thác IUU là một chặng đường dài, nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ từ các cấp tỉnh Lâm Đồng tin rằng sẽ sớm đạt được mục tiêu gỡ “thẻ vàng”. Và hy vọng từng con tàu, từng ngư dân tuân thủ quy định sẽ là viên gạch xây nên sự bền vững bởi quyết tâm gỡ “thẻ vàng” không chỉ là trách nhiệm mà còn là con đường phát triển lâu dài, thịnh vượng.