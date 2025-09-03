Cát bất ngờ tràn ra cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết gây kẹt xe 03/09/2025 12:10

Ngày 3-9, đại diện Đội Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đêm 2-9 đến rạng sáng 3-9 lực lượng CSGT đã điều tiết cho các phương tiện ra QL1 do một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết bị cát tràn xuống đường.

Đơn vị tuần đường đặt biển cảnh báo dùng cuốc, xẻng dọn cát.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 3-9 do mưa lớn kéo dài, một đoạn ngắn cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết tại km215 + 200 (Hàm Liêm, Lâm Đồng) bất ngờ bị cát đổ xuống khoảng gần 100 m, chiếm gần hết hai làn xe chạy theo hướng Khánh Hòa-TP.HCM.

Nhiều phương tiện đến đoạn này phải di chuyển rất chậm gây ra ùn tắc giao thông.

Ban Quản lý cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã điều đơn vị tuần đường đặt biển cảnh báo, dùng cuốc, xẻng giải phóng lượng cát nói trên. Đội CSGT số 6 đã phối hợp với đơn vị tuần đường hướng dẫn các phương tiện ra nút giao Ma Lâm theo Quốc lộ 28 và ra Quốc lộ 1.

Đến 1h sáng 3-9, lưu thông đoạn này đã trở lại bình thường và Ban Quản lý cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết phối hợp với chính quyền địa phương xử lý điểm sạt lở trên.