Bến xe, cửa ngõ TP.HCM ‘nóng’ từ chiều cuối năm 31/12/2025 18:45

(PLO)- Các cửa ngõ TP.HCM nhộn nhịp trong ngày cuối cùng của năm khi dòng người tấp nập rời thành phố, bắt đầu về quê đón Tết Dương lịch 2026.