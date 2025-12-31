Bến xe, cửa ngõ TP.HCM ‘nóng’ từ chiều cuối năm

(PLO)- Các cửa ngõ TP.HCM nhộn nhịp trong ngày cuối cùng của năm khi dòng người tấp nập rời thành phố, bắt đầu về quê đón Tết Dương lịch 2026.

Chiều tối 31-12, ngày cuối cùng của năm 2025, giao thông TP.HCM nóng dần trước thềm năm mới. Từ trung tâm đến các cửa ngõ, dòng người hối hả rời thành phố, mang theo balô, vali với niềm háo hức trở về quê hoặc bắt đầu chuyến du lịch ngắn ngày, tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày.
Các tuyến đường hướng Tây và Đông TP nhanh chóng trở nên đông đúc, nhiều thời điểm giao thông ùn ứ cục bộ.
Tại cửa ngõ phía Tây, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, lưu lượng người và phương tiện tăng vọt. Các bến xe, trục đường chính rơi vào cảnh xe cộ nối đuôi nhau, nhích từng chút một.
Từ khoảng 16 giờ 30, khu vực Bến xe Miền Tây (phường An Lạc) đã rộn ràng hơn thường ngày.
Bên trong bến, hành khách tay xách nách mang, kéo vali, đeo balô, nối nhau mua vé, chờ lên xe về các tỉnh miền Tây Nam bộ. Không khí tất bật nhưng ánh lên sự háo hức.
Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành bến xe, ngày 31-12-2025 bến xe phục vụ khoảng 42.000 lượt khách, tương đương 1.700 chuyến xe.
Cùng thời điểm, áp lực giao thông tại các tuyến cửa ngõ phía Tây ngày càng rõ nét. Trên trục Kinh Dương Vương – vòng xoay An Lạc – quốc lộ 1, dòng xe kéo dài, di chuyển chậm chạp.
Đến khoảng 18 giờ, lượng phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây tiếp tục tăng, gây ùn ứ cục bộ ở nhiều đoạn.
Trong khi đó, bến xe Miền Đông cũ cũng nhộn nhịp người về quê, du lịch dịp Tết Dương lịch.
Dòng hành khách tay kéo vali, xách túi lớn nhỏ nối dài từ cổng vào đến các khu chờ xe, tranh thủ rời TP.HCM trước kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.
Hành khách tấp nập bắt xe ôm công nghệ vào bến. Bên trong, không khí mua vé diễn ra khẩn trương.
Tại các quầy quen thuộc như Thành Công (tuyến TP.HCM – Bình Phước), Gia Lai…, người dân xếp hàng trật tự, hỏi chuyến, chọn giờ xuất bến. Dù lượng khách đông, bến xe vẫn vận hành nhịp nhàng, chưa xảy ra ùn ứ; khu vực bãi đỗ bên ngoài gần như kín chỗ với những chiếc xe xếp hàng chờ lăn bánh.
Phương Trang Futa Bus Lines thông tin tuyến TP.HCM – Đà Nẵng ngày 31-12 đã hết vé. Từ ngày 1-1, các chuyến xuất bến trước 9 giờ 30 cũng không còn chỗ, chỉ còn chuyến trưa và chiều, giá khoảng 510.000 đồng/vé. Tuyến TP.HCM – Đà Lạt cũng rơi vào tình trạng khan hiếm, chỉ còn vé từ sau 8 giờ sáng ngày 1-1, giá khoảng 280.000 đồng/vé.
Đại diện bến xe Miền Đông cũ cho biết, ngày 31-12-2025 được xác định là cao điểm nhất dịp Tết Dương lịch, với khoảng 9.600 hành khách và 501 chuyến xe.
Trong khi đó, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP.HCM cũng đã rơi vào tình trạng ùn ứ.
Đơn cử như tại nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,... lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày cuối năm, nhiều hướng xảy ra ùn ứ kéo dài.
Xe xếp hàng trên đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất, phương tiện cũng bắt đầu gia tăng, nhiều thời điểm ùn ứ cục bộ.
