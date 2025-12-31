Bến xe, cửa ngõ TP.HCM ‘nóng’ từ chiều cuối năm

(PLO)- Các cửa ngõ TP.HCM nhộn nhịp trong ngày cuối cùng của năm khi dòng người tấp nập rời thành phố, bắt đầu về quê đón Tết Dương lịch 2026.
Từ khoảng 16 giờ 30, khu vực Bến xe Miền Tây (phường An Lạc) đã rộn ràng hơn thường ngày.
Đến khoảng 18 giờ, lượng phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây tiếp tục tăng, gây ùn ứ cục bộ ở nhiều đoạn.
Dòng hành khách tay kéo vali, xách túi lớn nhỏ nối dài từ cổng vào đến các khu chờ xe, tranh thủ rời TP.HCM trước kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.
Tại các quầy quen thuộc như Thành Công (tuyến TP.HCM – Bình Phước), Gia Lai…, người dân xếp hàng trật tự, hỏi chuyến, chọn giờ xuất bến. Dù lượng khách đông, bến xe vẫn vận hành nhịp nhàng, chưa xảy ra ùn ứ; khu vực bãi đỗ bên ngoài gần như kín chỗ với những chiếc xe xếp hàng chờ lăn bánh.
Phương Trang Futa Bus Lines thông tin tuyến TP.HCM – Đà Nẵng ngày 31-12 đã hết vé. Từ ngày 1-1, các chuyến xuất bến trước 9 giờ 30 cũng không còn chỗ, chỉ còn chuyến trưa và chiều, giá khoảng 510.000 đồng/vé. Tuyến TP.HCM – Đà Lạt cũng rơi vào tình trạng khan hiếm, chỉ còn vé từ sau 8 giờ sáng ngày 1-1, giá khoảng 280.000 đồng/vé.